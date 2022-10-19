台北地景公共藝術計畫今開展 展現貓空自然文化風貌

台北市文化局今天表示，為了響應「里山川」精神，2022台北地景公共藝術計畫選定貓空指南山作為策展區域，邀請藝術家李蕢至、成若涵和優人神鼓帶來3場藝術行動與藝術作品設置，還有10場工作坊活動，邀請民眾領略茶葉文化、廟宇巡禮等貓空獨有的文化體驗。

文化局今天在貓空舉行記者會，文化局長李麗珠致詞時表示，北市府透過三貓計畫，串聯貓空區域的文化力、在地力及宗教力，與在地夥伴共同努力推廣到訪貓空活動，建立城市品牌，如台北貓空茶會及夜觀星等活動都廣受民眾歡迎。

李麗珠說，2022台北地景公共藝術計畫也選擇在文山區辦理，透過藝術家和策展人打造藝術作品，展現貓空的深厚人文底蘊，她感謝指南宮及指南里里長協助認養兩件公共藝術作品，讓藝術家的創作能持續留在貓空，她也邀請民眾踴躍參與11月6日由優人神鼓帶來的沉浸式劇場和各場民眾參與活動，一起體驗貓空地區優美的自然地景和文化故事。

文化局表示，「里山川」為貓空、指南山地區以公私協力模式發展觀光與促進產業發展所形塑的品牌活動，結合北市府各單位及在地團體如指南宮、木柵區農會、社區發展協會等民間資源共同促成。

文化局表示，李蕢至透過收集自然落葉、竹子等材料打造融合自然元素的藝術作品「山水螺旋」；成若涵則以其擅長的紙雕藝術打造作品「一起生活」描繪在地人文風貌，還有優人神鼓舉辦原創儀式劇場演出，帶給觀眾「亦觀亦演」的精采體驗。

文化局表示，貓空鄰近台北郊區，是台北的後山區域，山裡古道縱橫，連結深厚的茶產業歷史。2022年台北市的地景藝術計畫在貓空地區展開，希望透過人的感官體驗，以地景藝術的行動和裝置帶領民眾體驗貓空茶園里山、木柵宮廟文化，感受豐富的人文歷史、宗教、產業與自然生態。