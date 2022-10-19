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比1.0還搶手！熊好券2.0已破百萬人 饗購券市集券最熱門
台北熊好券2.0昨天開放登記，首24小時已有近百萬人登記，截至今天下午3時止，登記人數衝破百萬人，達100萬2982人，已超過熊好券1.0首波的登記總量。其中饗購券登記83萬5647人、市集券51萬5640人、住宿券29萬5920人、藝文券17萬9821人、運動券7萬9270人、農好券7萬5285人。目前登記最熱門券種為饗購券與市集券。
北市府預估，至登記截止將破150萬人登記，熊好券2.0預計10月25日在律師的見證下，辦理線上公開抽獎。
台北市秘書長陳志銘表示，熊好券2.0開放登記首日登記人數過於踴躍，正式啟動第一小時內已超過13萬人登記成功。至於登記方式，如依登記載具來區分，持台北通最多，登記96萬5780人占96%、持自然人憑證7786人占1%、持健保卡登記2萬9416人占3%；如依登記通路來區分，採App84萬4444人占84%、採Web登記14萬9407人占15%、採ibon登記9131人占1%。
陳志銘表示，熊好券2.0之使用期間為今年10月25日至12月18日24:00止。票券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券共6種，民眾只要點選喜愛的2種票券即可參加抽獎。票券面額除住宿券500元外，其餘5種票券面額均為100元，共計發行69.6萬份。
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