都市叢林中體驗特色遊具 中和公園森林樹屋遊戲場啟用

中和公園號稱雙和之肺，再加上交通方便，成為民眾休憩首選，而為完善當中遊戲場機能，中和區公所在今年3月做改建工程，並與新北景觀處聯手打造「森林樹屋」為亮點的特色遊戲場，不只更新傳統受歡迎遊具，也新增特色主題及較有難度遊具，滿足各年齡孩童遊樂需求。

中和區長賴俊達表示，中和公園不只是雙和之肺，也是全國「首座」韌性都市林公園，周末單日使用人次高達1萬5000人，遊戲場卻因硬體設施老舊已不符合國家安全標準規範，且舊式遊具單一無特色，此次打造以森林樹屋為亮點之特色遊戲場，除了增加兒童遊戲空間、打造特色公園外，望能提供民眾更舒適精彩的休憩空間與遊戲體驗。

此次更新工程將原有老舊地坪及罐頭遊具拆除，除了更新孩童喜愛的傳統搖搖馬、盪鞦韆及旋轉搖搖棒等遊具外，也新增2座以森林樹屋、小木屋為主題的大型遊具，不僅有超高6公尺刺激旋轉溜滑梯，也有兼顧小小孩的小型滑梯。各式難度的攀爬網，滿足各年齡的孩童，遊具搭配自然卵礫石地坪及水生動植物圖案為造型的彩色無縫地墊，提供安全無虞的遊戲環境。

中和公園森林樹屋特色遊戲場改善工程耗時5個月，於8月底完工，今日上午啟用，現場不少家長帶著孩童前來遊玩，周圍設有水泥矮牆座椅可供父母休息，同時安心的觀看孩子們開心玩耍奔跑。區長與立委林德福、立委江永昌助理、中和區議員、里長及民眾也一同巡禮公園。