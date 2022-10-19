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熱心公益！「北海鱈魚香絲」廠商捐贈新北市消防局救災器材
以生產「北海鱈魚香絲」聞名的有豐食品公司，今天捐贈4組紅外線熱顯像儀及3組充電式電動撐開器給新北市政府消防局第三救災救護大隊，由副局長陳崇岳代表受贈並回贈感謝狀。
有豐食品股份有限公司位於新北市淡水區，生產「北海鱈魚香絲」已40餘年，過去曾捐助新北市消防局包括災情勘查車、救護車、船艇車、救災救溺器材、住宅用警報器等，這次透過市議員鄭戴麗香聯繫，再次捐贈救災裝備器材，希望協助提升救災效能，表達在地企業回饋鄉里的心意。
新北市政府消防局副局長陳崇岳說，現代化住宅的門鎖形式複雜，緊急救災破門非常耗時費力，尤其在濃煙密佈的環境作業更困難，此次獲贈紅外線熱顯像儀及電動撐開器，可有效縮短破門時間、迅速找到受困人員，衷心感謝有豐食品公司董事長陳國顏，熱心公益回饋鄉里。
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