熱心公益！「北海鱈魚香絲」廠商捐贈新北市消防局救災器材

以生產「北海鱈魚香絲」聞名的有豐食品公司，今天捐贈4組紅外線熱顯像儀及3組充電式電動撐開器給新北市政府消防局第三救災救護大隊，由副局長陳崇岳代表受贈並回贈感謝狀。

有豐食品股份有限公司位於新北市淡水區，生產「北海鱈魚香絲」已40餘年，過去曾捐助新北市消防局包括災情勘查車、救護車、船艇車、救災救溺器材、住宅用警報器等，這次透過市議員鄭戴麗香聯繫，再次捐贈救災裝備器材，希望協助提升救災效能，表達在地企業回饋鄉里的心意。