快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱心公益！「北海鱈魚香絲」廠商捐贈新北市消防局救災器材

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
有豐食品公司今天捐贈1批救災器材給新北市政府消防局，由副局長陳崇岳（右）代表受贈。圖／消防局提供
有豐食品公司今天捐贈1批救災器材給新北市政府消防局，由副局長陳崇岳（右）代表受贈。圖／消防局提供

以生產「北海鱈魚香絲」聞名的有豐食品公司，今天捐贈4組紅外線熱顯像儀及3組充電式電動撐開器給新北市政府消防局第三救災救護大隊，由副局長陳崇岳代表受贈並回贈感謝狀。

有豐食品股份有限公司位於新北市淡水區，生產「北海鱈魚香絲」已40餘年，過去曾捐助新北市消防局包括災情勘查車、救護車、船艇車、救災救溺器材、住宅用警報器等，這次透過市議員鄭戴麗香聯繫，再次捐贈救災裝備器材，希望協助提升救災效能，表達在地企業回饋鄉里的心意。

新北市政府消防局副局長陳崇岳說，現代化住宅的門鎖形式複雜，緊急救災破門非常耗時費力，尤其在濃煙密佈的環境作業更困難，此次獲贈紅外線熱顯像儀及電動撐開器，可有效縮短破門時間、迅速找到受困人員，衷心感謝有豐食品公司董事長陳國顏，熱心公益回饋鄉里。

有豐食品公司今天捐贈3組充電式電動撐開器給新北市政府消防局第三救災救護大隊。圖／消防局提供
有豐食品公司今天捐贈3組充電式電動撐開器給新北市政府消防局第三救災救護大隊。圖／消防局提供
有豐食品公司今天捐贈1批救災器材給新北市政府消防局，由副局長陳崇岳（右）代表受贈。圖／消防局提供
有豐食品公司今天捐贈1批救災器材給新北市政府消防局，由副局長陳崇岳（右）代表受贈。圖／消防局提供
有豐食品公司今天捐贈4組紅外線熱顯像儀給新北市政府消防局第三救災救護大隊。圖／消防局提供
有豐食品公司今天捐贈4組紅外線熱顯像儀給新北市政府消防局第三救災救護大隊。圖／消防局提供

淡水 議員

延伸閱讀

國際扶輪社做愛心 捐錢助新北遲緩兒改善學習狀況

影／明池孤島英雄 派出所長坐鎮護山莊、2警趕上山救災

新北市搜救犬參加國際評量檢測 4隻獲中級及初級認證

好消息！明池山莊受困第4天 第一批遊客122人平安下山

相關新聞

比1.0還搶手！熊好券2.0已破百萬人 饗購券市集券最熱門

台北熊好券2.0昨天開放登記，首24小時已有近百萬人登記，截至今天下午3時止，登記人數衝破百萬人，達100萬2982人，...

影／台北溫泉季27日開跑 50店家聯合推出消費優惠及好禮

天氣轉涼，台北溫泉季將於10月27日登場，今年活動以「泉新北投 露宿野遊」為主題，要迎接疫後復甦及新型態的旅遊市場，活動...

注意！北市20處易肇事路口設置科技執法 年底啟用執法

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能...

安坑輕軌沿線打造亮點 安和景觀公園「企鵝樂園」開幕

新北新店安坑輕軌通車在即，新店區公所在陽光運動公園（K7）站旁的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，不只有主題式的各...

台北地景公共藝術計畫今開展 展現貓空自然文化風貌

台北市文化局今天表示，為了響應「里山川」精神，2022台北地景公共藝術計畫選定貓空指南山作為策展區域，邀請藝術家李蕢至、...

都市叢林中體驗特色遊具 中和公園森林樹屋遊戲場啟用

中和公園號稱雙和之肺，再加上交通方便，成為民眾休憩首選，而為完善當中遊戲場機能，中和區公所在今年3月做改建工程，並與新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。