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國際扶輪社做愛心 捐錢助新北遲緩兒改善學習狀況

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國際扶輪3490地區和平等9社合捐36萬，協助重慶國小遲緩生改善學習狀況。圖／新北市社會局提供
國際扶輪3490地區和平等9社合捐36萬，協助重慶國小遲緩生改善學習狀況。圖／新北市社會局提供

一般學校多少都會有情緒障礙兒童問題，除孩童自身學習緩慢，也可能影響班級上課情形，影響其他學生的受教權益。國際扶輪3490地區第四分區新北市和平等9個扶輪社決定合力贊助36萬元，捐贈板橋重慶國小，委由新北市自閉症服務協進會，在學校開設團輔課程、辦理挑戰營，透過專家引導，讓老師、家長和學生三方面獲得學習和改善。

重慶國小校長張宗義表示，該校約有1800位學生，有些學生雖有情緒困擾或學習緩慢問題，但因未達標準、未領有身心障礙證明，可能錯失早療的機會，感謝扶輪社的捐贈，得以引進專業輔導課程。尤其感謝身兼和平扶輪社秘書的家長會會副會長李俞屏和社會局的居間媒合。

教育局特殊教育科長劉美蘭表示，發展遲緩在學校篩檢出現率約為3至4％，市府教育局和社會局有完整的早療服務，早期發現可以早期療育。

受委辦服務計畫的新北市自閉症服務協進會理事長高俊彥表示，該會成立逾30年，服務個案超過1千個特殊家庭，除了受社會局委辦3個小作所、1個日照中心，在三重有個潛能發展中心，專門提供特殊兒童的療癒課程，一定會辦好重慶國小寒令營。

社會局主任秘書黃逢明表示，國際扶輪3490地區長期支持新北市好日子愛心大平台，捐贈防疫器材移動式採檢站、行動診療車等，近日也透過扶輪公益網捐贈400箱食物箱給社會局轉贈弱勢家庭。

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