影／莊敬高職爆工廠當學生宿舍 8人一間常停水、連桌子也沒有

許多高中職生因離家較遠選擇住宿，有民眾投訴，新北莊敬高職民生宿舍竟由學校旁的工廠臨時改建的非法宿舍，不僅常停水，內部只有床跟衣櫃，連桌子都沒有，更疑似未經消防安檢。宿舍8人一間，每學期收費1萬1千元，學生為省錢只能住在極為簡陋的環境。教育局表示，並未核准莊敬高職使用民生宿舍，已進行訪視，若未限期改善將視情節輕重，核減獎補助經費，最重可減招。

莊敬高職是新北市老牌私立高職，不過近年頻傳爭議，董事長王傳亮曾在周會上爆罵學生乞丐、像妓女等言語，如今又有民眾投訴，學校提供宿舍除中正、永和及莊敬宿舍外，實際上還有一處疑似非法設立的「民生宿舍」，民眾批評現場就像是工廠臨時搭建的隔間，生活品質不佳，不僅常停水，內部只有床跟衣櫃，連桌子都沒有，質疑該宿舍未經過消防安全評估就租給學生。

據了解，該宿舍是8人間，一人一個月租金約1800至2000元不等，加上其他雜費，一學期需匯款給學校1萬1000元；而教育局收到投訴後，去學校訪視時，校方提及該地是私人公司的員工宿舍，並非由校方提供，且教育局9月底已向學校發函2次，至今仍未獲學校回應。

莊敬高職校長林淑貴今說，之前因為疫情隔離需要空間，為了安全讓學生住在那邊，場域是由私人公司提供，也有經過家長同意，甚至有些學生也不願搬離。林強調，校方一直很努力管理，若後續經查未經過消防安全評估會再改善。