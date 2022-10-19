影／台北溫泉季27日開跑 50店家聯合推出消費優惠及好禮

天氣轉涼，台北溫泉季將於10月27日登場，今年活動以「泉新北投 露宿野遊」為主題，要迎接疫後復甦及新型態的旅遊市場，活動期間將由在地近50個店家聯合推出各種優惠和消費好禮，有明華園歌仔戲表演、神轎踩街遊行等活動，今年也有創新活動，包括AR拍照抽獎、VR勇闖地熱谷等等。

台北市溫泉發展協會今天在台北市政府舉辦記者會，宣布台北溫泉季將於10月27日至31日一連五天在捷運新北投站周邊展開。台北市觀光傳播局長劉奕霆、台灣商圈產業發展聯合總會總會長周水美、台北市溫泉發展協會理事長林致宇、台北市商圈產業聯合會理事長洪文和，及議員戴錫欽、張斯綱、吳世正等人出席。

林致宇說，活動期間將由在地近50個店家聯合推出各種折價與消費好禮，還有包括北投溫泉與商圈美食聯合旅展、明華園歌仔戲曲、那卡西演唱、女巫嬉遊記集章抽好禮、午后在地藝文表演、兒童神轎踩街遊行等活動單元。

林致宇說，今年的創新主題活動包括AR拍照抽獎、VR勇闖地熱谷、野趣音樂會、露宿野營體驗、北投星空電影院等，希望大家可以到北投泡溫泉、嚐美食、看表演、享優惠、抽好禮，體驗北投「泉」新旅遊。

周水美說，新北投溫泉區約有40間溫泉酒店、商圈有一、兩百間店家，過去旅客三分之二是外國觀光客，疫情後國境關閉沒有國際客，業績下跌五至六成，現在國門重啟，很多業者重新粉刷店面，希望搭配當地的優惠、小旅行等，回到過去榮景，她很多日本朋友說等不及想來台灣，希望接下來冬天的泡湯旺季，北投溫泉能恢復到疫情前一半的生意。

泉都溫泉會館副總經理張珮妮說，北投交通方便，是難得搭捷運就能抵達並享受泡湯的地方，很期待接下來的疫後復甦，他們現在已經接到來自東南亞、新加坡和歐洲的國際客預訂11月要到飯店泡湯。