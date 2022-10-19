新北多處汙水後巷彩繪美起來 成安全美觀通學巷

為解決惡臭及汙水處理問題，新北持續完善汙水下水道接管，同時也結合地方特色，完成591條後巷美化，其中一些後巷鄰近校園，因此結合孩童可親近的主題打造通學巷，如新莊豐年里豐年街後後巷，布置「校園2D互動」，成為美觀又安全的上下學道路。

水利局指出，全市接管戶數將超過117萬戶，後巷環境衛生獲得明顯改善，如同打通後巷任督二脈，對於在地的居住、消防安全及市民生活品質都進一步提升，為再翻轉市民對於後巷灰暗、髒汙的印象，水利局結合地方特色，在牆面打造亮麗圖案，讓後巷晉升為藝術休閒廊道。

水利局表示，推動完成汙水接管後巷有多處因鄰近學校，因此在與地方人士溝通討論後，將已完成的汙水接管後巷納入通學巷，並以相關主題布置，讓學校周邊產生了一條兼具提供學生上下學安全通行的路線，其中包含新莊區豐年里、永和區永福里及下溪里、三重區龍門里等4里。

其中位於新莊區豐年里豐年街後巷彩繪，附近為豐年國小，因此設計主題為「校園2D互動」，以線條2D手繪感呈現校園裡上課、籃球操場、音樂教室、生物自然課等互動，結合透視的線條感，讓民眾可以去做趣味互動。

永和區永福里後巷彩繪，彩繪內容帶入永和國小許多校內活動，參與比賽得獎的運動項目，管樂團音樂班，籃球校隊、遊泳隊、還有撞球聯賽第一名等等。

水利局長宋德仁表示，新北接管普及率已超過7成，在巷弄狹小、地下管線複雜地點，接管的時候還要住戶拆違建，是困難度極高吃力又不討好的工程，做了也不易看到，但水利局一步一步腳踏實地的接管，讓市民們看見後巷的蛻變。