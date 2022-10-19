新北市搜救犬參加國際評量檢測 4隻獲中級及初級認證

新北市消防局搜救犬隊今年10月11日至18日參加內政部消防署舉辦IRO國際評量檢測，1隻搜救犬通過中級認證、3隻搜救犬通過初級認證，其中領犬員賴冠潔帶領搜救犬木蘭（Mulan）第一階段成績以272最高分技壓群雄，第二階段測驗成績240分以上，也獲得到G評價以上的中級搜救犬認證，依照IRO規則可優先取得高級搜救犬認證〈RHT-B〉考試資格，有效強化及提升新北搜救犬執行國內、外重大災害的搜救能力。

消防署今年邀請國際IRO日本籍裁判官澤田和裕舉辦「111年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測及災害搜救犬領犬員調整進階訓練」，考試評量項目有「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」等，並依能力分為初級（V級）、中級（A級）及高級（B級）等3個等級，全國搜救犬共計53支隊伍參賽，測驗領犬員帶領犬隻、規劃現場搜索計畫能力、檢測犬隻在黑暗中、瓦礫堆搜索中的服從性及穩定性。

經檢測評量通過中級及高級認證的犬隻，即具備國際級的作業水準與素質，成為正式的搜救犬投入搜救的行列，新北市消防局搜救犬表現亮眼，由領犬員吳惟逸與犬隻Aqua、陳柏村與犬隻Mango及魏哲甫與犬隻Snow通過RHT-V(初級)，領犬員賴冠潔帶領Mulan通過RHT-A（中級） 表現優異，依照IRO規則連續兩次評測達到國際RHT-A（中級）的G評價標準，可提早1年取得高級搜犬認證資格，辛苦終有代價，對於投入訓練災害搜救犬的領犬員是最好的鼓勵。