花團錦簇！北市大同花憶失智據點 長輩手作花束延緩失能
「來失智據點運動、上課，感覺心情很好！」94歲的張阿嬤在花藝老師帶領下，順利製作正夯的乾燥花束，仔細調整每朵小花的角度，雖然詹阿嬤記憶退化，是失智症高風險者，但在失智據點中，張阿嬤彷彿回到年輕時代，參與花藝課、運動課，重新翻轉晚年生活。
位於台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點，是大心居家職能治療所成立的第2間失智據點，負責人李佳泰表示，據點結合職能治療師、物理治療師、心理師、營養師、護理師，或運動保健，在社區中帶領失智長輩參與活動並延緩失能，讓長輩過著「手心向下」的生活。
張阿嬤的女兒徐小姐透露，母親以前喜愛趴趴走，每天走3到5公里都沒問題，但因跌倒大腿骨折，努力透過職能治療復健、增加肌肉量，現在也只能透過助行車行動。
觀察身邊越來越多失智症，徐小姐說，一位大學要好同窗教書30多年退休後，在10年前發病失智症，無法認人、大小便功能也失禁，現在仰賴看護照料，甚至新冠疫情後，鮮少出門的她病況每況愈下，「看了很心痛」，她反思需及早預防失智症，也積極陪母親參與據點課程。
另一名87歲的阿嬤，過去一度插管、臥床，後續透過持續復健，復能狀況良好，不僅可以站起，還可以自己走去上廁所。阿嬤女兒透露，媽媽在家常常「被電視看」，雖可以視訊跟著運動，但常常「不到位」，實際到據點有老師帶運動，媽媽才會認真跟上動作，達到運動效果。
大心主任職能治療師高琪鈞表示，長輩參與課程活動中，可以透過手作、體能運動促進大腦活化，以及本體覺刺激、感覺回饋，能達到延緩失智的目標，更能整合長輩的人生經驗，增加自己在生活中的參與度。
「很多長輩確診失智後，家屬讓他待在家什麼都不做，變成病人的角色。」高琪鈞說，失智長輩也是別人的爺爺、奶奶，過去可能是校長、經理，或公司中重要的生產性角色，很難接受自己變成病人，透過據點活動，讓失智長輩想起擅長、興趣的事，找回身而為人的價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言