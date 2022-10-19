花團錦簇！北市大同花憶失智據點 長輩手作花束延緩失能

「來失智據點運動、上課，感覺心情很好！」94歲的張阿嬤在花藝老師帶領下，順利製作正夯的乾燥花束，仔細調整每朵小花的角度，雖然詹阿嬤記憶退化，是失智症高風險者，但在失智據點中，張阿嬤彷彿回到年輕時代，參與花藝課、運動課，重新翻轉晚年生活。

位於台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點，是大心居家職能治療所成立的第2間失智據點，負責人李佳泰表示，據點結合職能治療師、物理治療師、心理師、營養師、護理師，或運動保健，在社區中帶領失智長輩參與活動並延緩失能，讓長輩過著「手心向下」的生活。

張阿嬤的女兒徐小姐透露，母親以前喜愛趴趴走，每天走3到5公里都沒問題，但因跌倒大腿骨折，努力透過職能治療復健、增加肌肉量，現在也只能透過助行車行動。

觀察身邊越來越多失智症，徐小姐說，一位大學要好同窗教書30多年退休後，在10年前發病失智症，無法認人、大小便功能也失禁，現在仰賴看護照料，甚至新冠疫情後，鮮少出門的她病況每況愈下，「看了很心痛」，她反思需及早預防失智症，也積極陪母親參與據點課程。

另一名87歲的阿嬤，過去一度插管、臥床，後續透過持續復健，復能狀況良好，不僅可以站起，還可以自己走去上廁所。阿嬤女兒透露，媽媽在家常常「被電視看」，雖可以視訊跟著運動，但常常「不到位」，實際到據點有老師帶運動，媽媽才會認真跟上動作，達到運動效果。

大心主任職能治療師高琪鈞表示，長輩參與課程活動中，可以透過手作、體能運動促進大腦活化，以及本體覺刺激、感覺回饋，能達到延緩失智的目標，更能整合長輩的人生經驗，增加自己在生活中的參與度。