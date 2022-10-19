快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花團錦簇！北市大同花憶失智據點 長輩手作花束延緩失能

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點擁有特色花藝課程，自今年中旬開辦以來吸引眾多失智長輩前來參加。記者許政榆／攝影
台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點擁有特色花藝課程，自今年中旬開辦以來吸引眾多失智長輩前來參加。記者許政榆／攝影

「來失智據點運動、上課，感覺心情很好！」94歲的張阿嬤在花藝老師帶領下，順利製作正夯的乾燥花束，仔細調整每朵小花的角度，雖然詹阿嬤記憶退化，是失智症高風險者，但在失智據點中，張阿嬤彷彿回到年輕時代，參與花藝課、運動課，重新翻轉晚年生活。

位於台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點，是大心居家職能治療所成立的第2間失智據點，負責人李佳泰表示，據點結合職能治療師、物理治療師、心理師、營養師、護理師，或運動保健，在社區中帶領失智長輩參與活動並延緩失能，讓長輩過著「手心向下」的生活。

張阿嬤的女兒徐小姐透露，母親以前喜愛趴趴走，每天走3到5公里都沒問題，但因跌倒大腿骨折，努力透過職能治療復健、增加肌肉量，現在也只能透過助行車行動。

觀察身邊越來越多失智症，徐小姐說，一位大學要好同窗教書30多年退休後，在10年前發病失智症，無法認人、大小便功能也失禁，現在仰賴看護照料，甚至新冠疫情後，鮮少出門的她病況每況愈下，「看了很心痛」，她反思需及早預防失智症，也積極陪母親參與據點課程。

另一名87歲的阿嬤，過去一度插管、臥床，後續透過持續復健，復能狀況良好，不僅可以站起，還可以自己走去上廁所。阿嬤女兒透露，媽媽在家常常「被電視看」，雖可以視訊跟著運動，但常常「不到位」，實際到據點有老師帶運動，媽媽才會認真跟上動作，達到運動效果。

大心主任職能治療師高琪鈞表示，長輩參與課程活動中，可以透過手作、體能運動促進大腦活化，以及本體覺刺激、感覺回饋，能達到延緩失智的目標，更能整合長輩的人生經驗，增加自己在生活中的參與度。

「很多長輩確診失智後，家屬讓他待在家什麼都不做，變成病人的角色。」高琪鈞說，失智長輩也是別人的爺爺、奶奶，過去可能是校長、經理，或公司中重要的生產性角色，很難接受自己變成病人，透過據點活動，讓失智長輩想起擅長、興趣的事，找回身而為人的價值。

失智長輩參與花藝課，邊動手也動腦。記者許政榆／攝影
失智長輩參與花藝課，邊動手也動腦。記者許政榆／攝影
台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點，由老師教失智長輩做花藝，課程不僅高質感及達到延緩失能的效果。記者許政榆／攝影
台北市大同區的「花憶」失智社區服務據點，由老師教失智長輩做花藝，課程不僅高質感及達到延緩失能的效果。記者許政榆／攝影
87歲的阿嬤（左）過去一度插管、臥床，透過復健復能狀況良好，如今可自行走去上廁所。記者許政榆／攝影
87歲的阿嬤（左）過去一度插管、臥床，透過復健復能狀況良好，如今可自行走去上廁所。記者許政榆／攝影

失智症 阿嬤 治療師

延伸閱讀

失智症可控因素「聽損」佔近一成 周慶明：補助空間仍大

瓊瑤MRI檢查自認沒失智 醫曝3程序「不是做MRI就沒事」

榮獲醫療典範獎 大林慈濟失智症中心主任曹汶龍自詡老火車頭

瓊瑤「就醫做MRI」結果出爐：沒有失智也沒失憶

相關新聞

注意！北市20處易肇事路口設置科技執法 年底啟用執法

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能...

新北多處汙水後巷彩繪美起來 成安全美觀通學巷

為解決惡臭及汙水處理問題，新北持續完善汙水下水道接管，同時也結合地方特色，完成591條後巷美化，其中一些後巷鄰近校園，因...

新北市搜救犬參加國際評量檢測 4隻獲中級及初級認證

新北市消防局搜救犬隊今年10月11日至18日參加內政部消防署舉辦IRO國際評量檢測，1隻搜救犬通過中級認證、3隻搜救犬通...

花團錦簇！北市大同花憶失智據點 長輩手作花束延緩失能

「來失智據點運動、上課，感覺心情很好！」94歲的張阿嬤在花藝老師帶領下，順利製作正夯的乾燥花束，仔細調整每朵小花的角度，...

樹林保安市場開幕就淹水 藍綠民代、市府連兩天會勘

新北樹林區保安市場因日前尼莎颱風暴雨市場積水，引發外界關注。副市長陳純敬昨說，將規畫公園新設雨水集水井，提高原設施6倍容...

台中大慶夜市角逐特色環保夜市 上網投票抽五星級住宿券

行政院環保署推廣地方特色環保夜市，舉辦「迺夜市Joy環保」票選活動，台中市大慶夜市代表角逐票選，民眾只要上網投票，就有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。