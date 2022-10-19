樹林保安市場開幕就淹水 藍綠民代、市府連兩天會勘

新北樹林區保安市場因日前尼莎颱風暴雨市場積水，引發外界關注。副市長陳純敬昨說，將規畫公園新設雨水集水井，提高原設施6倍容量，並於井內增設壓力排水機具，做好雙重防護；立委蘇巧慧今會勘指出，為確保市場面對強降雨有足夠排水效能，市場處決定調整開啟排水筏時機，增加雨水宣洩時間。

樹林區保安市場才剛改建開幕不到一個月，因日前尼莎颱風夾帶豪雨，導致市場臨側公園水溝排水不及，水溢流至市場，市場地勢低窪短時間排水不及導致淹水，意外引發外界關注，該區藍綠議員、參選人、市府及立委接連三天到市場會勘。

陳純敬昨率市府團隊並邀請技師共同勘查。陳表示，樹林保安市場為長條型開放式攤集區，內部已完整規劃雨水及污水分流排水系統，除各出入口均設置雨水攔截溝、屋頂雨水系統以天溝匯集分區排放外，污水排放系統亦採獨立建置及納排，不影響雨水排放。

同時，陳也即規劃公園新設雨水集水井，提高原設施6倍容量，採重力流放排至沙崙大排，並於井內增設壓力排水機具，做好雙重防護。國民黨議員江怡臻、洪佳君、林金結、黃永昌、議員參選人呂家愷昨也開會勘釐清問題，要求加強市場臨側公園排水，帶給攤商和樹林人乾淨、安全的環境，並呼籲民進黨不應該把災害當做選票提款機。