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台中大慶夜市角逐特色環保夜市 上網投票抽五星級住宿券

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院環保署推廣地方特色環保夜市，舉辦「迺夜市Joy環保」票選活動，台中市大慶夜市代表角逐票選。圖／台中市環保局提供
行政院環保署推廣地方特色環保夜市，舉辦「迺夜市Joy環保」票選活動，台中市大慶夜市代表角逐票選。圖／台中市環保局提供

行政院環保署推廣地方特色環保夜市，舉辦「迺夜市Joy環保」票選活動，台中市大慶夜市代表角逐票選，民眾只要上網投票，就有機會抽中五星級住宿券、折疊腳踏車等獎項。此外，民眾到大慶夜市出示票投「大慶夜市」五星級的完成畫面，可再獲大慶夜市現金折價券。

環保局長陳宏益表示，夜市為台灣特色之一，為提倡夜市優質環境，今年環保署於環保夜市活動首度導入網路票選機制，讓消費者能共同參與環保盛事，以5個面向做星級評分，包含「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢(污)水排放」及「環境與公廁清潔」等環保措施作為。

陳宏益說，台中市推出大慶夜市代表參賽，除推動各項減塑、衛生、無煙等環保行動，也提供二手袋循環回收使用，及愛心飲料提袋借用回收等免費服務。

環保局說，此次評選除透過專家審查、秘密客評分，也納入網路投票機制，讓全民皆有機會參與，民眾只要於「2022迺夜市Joy環保」活動網站，登入Facebook帳號即可參與投票，每人可投一次，上網投票還有機會抽中酒店住宿券、折疊腳踏車、蚵殼棉外套、矽膠密封食物袋、現金等多項好禮；票選結果預計11月23日公布。

環保局表示，配合「2022迺夜市Joy環保」票選活動期間，即日起至11月15日前，環保局將於每周三及周日下午6時至晚上9時，在大慶夜市管委會前設攤宣導，民眾只要出示票投「大慶夜市」五星級的完成畫面，可獲得大慶夜市現金折價券，每票限兌換1份，換完為止。

行政院環保署推廣地方特色環保夜市，舉辦「迺夜市Joy環保」票選活動，台中市大慶夜市代表角逐票選。圖／台中市環保局提供
行政院環保署推廣地方特色環保夜市，舉辦「迺夜市Joy環保」票選活動，台中市大慶夜市代表角逐票選。圖／台中市環保局提供

夜市 投票 住宿券

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