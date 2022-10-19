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10月萬聖節系列活動！新北電競基地29日起狂歡2天

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北即時報導
新北電競基地推出萬聖節系列活動，「2022萬聖節電競PARTY」提供JUST DANCE、任天堂大亂鬥等遊戲體驗。圖／新北市經發局提供
新北電競基地推出萬聖節系列活動，「2022萬聖節電競PARTY」提供JUST DANCE、任天堂大亂鬥等遊戲體驗。圖／新北市經發局提供

新北電競基地萬聖變裝趴自10月29日起連2天，首日10月29日以「2022萬聖節電競PARTY」，推出多種電競遊戲體驗活動，為萬聖節熱鬧揭開序幕；30日則由「新北Cosplay親子電競趴」接力上場，事先完成報名表單，且來現場參與的前100名參加者，可額外獲得抽獎資格一次。

新北市經發局長何怡明表示，今年萬聖節新北電競基地推出萬聖節系列活動，「2022萬聖節電競PARTY」提供JUST DANCE、任天堂大亂鬥、鐵拳、忍者等多種電競熱門遊戲體驗，以及攤位闖關集點活動，事先完成報名表單，且來現場參與的前100名參加者，可額外獲得抽獎資格一次。

「新北Cosplay親子電競趴」則特別邀請專業Coser講師，以孩子界的遊戲大神「Minecraft做個創世神」為變裝主題，由講師帶領親子一同完成環保變裝，事前完成報名的前50組，每組以1位大人及1為小孩為限，現場即可獲得參加禮。親子電競趴也有安排走秀活動，展現最自信的變裝角色，並推出最具創意、視覺美感與整體效果獎，活動獎品價值超過1萬元。

經發局說明，新北電競基地每年都會辦理電競相關推廣活動，包含電競親子營、電競賽事暨嘉年華等。開辦各項電競產業課程及電子競賽活動，讓更多民眾瞭解電子競技已屬於運動的一種，並親自參與電競相關的競賽與活動，吸引更多人才加入電競圈及相關企業，促進電競產業茁壯，提升電競產業整體商機。

基地更是一處休閒娛樂的好去處，設有對戰區、主播室、活動舞台區、課程區、活動區、導播室與攝影棚等場域，無論是電競社團交流活動、辦理電競賽事、安排電競課程、進行賽事轉播等，都有專業的軟硬體設備供借用單位使用，歡迎市民及民間電競相關社團申請辦理活動，審核通過即可免費使用場地，場地申請資訊請至新北電競基地官方臉書。

新北電競基地臉書網址：https://www.facebook.com/ntpcesportsbase

新北市經發局辦理各種電競課程，積極推廣電競文化。圖／新北市經發局提供
新北市經發局辦理各種電競課程，積極推廣電競文化。圖／新北市經發局提供

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