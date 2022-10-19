聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情下的負壓房 北榮桃分院為確診者家人圓滿四道人生
臺北榮總桃園分院指出，在COVID-19新冠肺炎疫情的肆虐下，確診病人數越來越多，每次負壓房病人尚未出院或轉出，馬上有新病人等入住，高齡病人的病情也常急轉直下，全責護理照護工作繁重，呼吸器的使用越來越頻繁。
這些高齡的病人即便已經簽署DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療），仍有些家屬還是難免抱一絲絲希望度過這次的難關。
負壓病房吳佳容護理師提及日前一位92歲確診病況危急的老伯伯，轉入負壓病房使用呼吸器，搶救後仍回天乏術；過程中同仁幫忙連絡長者的女兒，女兒們到醫院哭著很久沒見到老爸爸一面，更顯擔憂與不捨。依規定此時無法見至親最後一面，確診病故後一旦裝入兩層冰冷的屍袋不再打開。
吳佳容在病房協助完成大體護理並整理病人的遺物，發現一張病人的全家福，照片中病人流露出慈祥的笑容，趕緊消毒完後交給家屬，而家屬難忍的淚水瞬間崩潰，沒想到能見爸爸的最後一面居然是在照片中，這一幕著實讓人不忍。在安撫了家屬悲傷的情緒時，靈機一動將女兒們帶到負壓病房的監視器下，讓家屬可以再看看爸爸慈祥的臉龐，這時候她告訴她們「可以和爸爸說說話，他會聽得見的，爸爸走的時候很安祥地睡著了，他的病痛都痊癒了」，在螢幕下引導家屬完成道謝、道歉、道別、道愛4道人生。
北榮桃園分院盧星華院長表示，雖然這次疫情造成許多遺憾與限制，醫院盡力讓愛沒有距離，就算是在負壓病房內也一樣，只要視病猶親，把每位病人都當成自己的家人，4道人生的傳遞其實並不難。
院方表示，護理人員照護負荷逐漸加重，尤其當身邊的夥伴陸續倒下時，身心都逼近承受的臨界值。吳佳容說，好在有家人無條件的支持，尤其是先生要她不用擔心孩子們，這讓她能鼓起勇氣繼續參與負壓病房的照護工作，挺身投入這場目前還看不到盡頭的戰役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言