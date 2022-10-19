疫情下的負壓房 北榮桃分院為確診者家人圓滿四道人生

臺北榮總桃園分院指出，在COVID-19新冠肺炎疫情的肆虐下，確診病人數越來越多，每次負壓房病人尚未出院或轉出，馬上有新病人等入住，高齡病人的病情也常急轉直下，全責護理照護工作繁重，呼吸器的使用越來越頻繁。

這些高齡的病人即便已經簽署DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療），仍有些家屬還是難免抱一絲絲希望度過這次的難關。

負壓病房吳佳容護理師提及日前一位92歲確診病況危急的老伯伯，轉入負壓病房使用呼吸器，搶救後仍回天乏術；過程中同仁幫忙連絡長者的女兒，女兒們到醫院哭著很久沒見到老爸爸一面，更顯擔憂與不捨。依規定此時無法見至親最後一面，確診病故後一旦裝入兩層冰冷的屍袋不再打開。

吳佳容在病房協助完成大體護理並整理病人的遺物，發現一張病人的全家福，照片中病人流露出慈祥的笑容，趕緊消毒完後交給家屬，而家屬難忍的淚水瞬間崩潰，沒想到能見爸爸的最後一面居然是在照片中，這一幕著實讓人不忍。在安撫了家屬悲傷的情緒時，靈機一動將女兒們帶到負壓病房的監視器下，讓家屬可以再看看爸爸慈祥的臉龐，這時候她告訴她們「可以和爸爸說說話，他會聽得見的，爸爸走的時候很安祥地睡著了，他的病痛都痊癒了」，在螢幕下引導家屬完成道謝、道歉、道別、道愛4道人生。

北榮桃園分院盧星華院長表示，雖然這次疫情造成許多遺憾與限制，醫院盡力讓愛沒有距離，就算是在負壓病房內也一樣，只要視病猶親，把每位病人都當成自己的家人，4道人生的傳遞其實並不難。