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人行道放廢料未圍籬 單車族險撞

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
民眾不滿工程廢棄物及施工機具堆置人行步道且毫無圍籬阻隔，會造成民眾受傷。記者李定宇／攝影
民眾不滿工程廢棄物及施工機具堆置人行步道且毫無圍籬阻隔，會造成民眾受傷。記者李定宇／攝影

新北市美術館及三鶯線LB08鶯歌站施工中，養工處投入1.08億元拓寬館前路人行步道，但業者在人行道堆置工程廢料，民眾險些撞上受傷。捷運局昨天中午前清理，還給市民安全用路空間。

新北市民日前晚間騎乘腳踏車，行經新北市美術館前的館前路人行步道，卻發現鶯歌站人行空橋下方遭工程機具及營建廢棄物堆置阻擋。

民眾不滿表示，現場燈光昏暗，工程廢棄物及鐵網隨意堆置人行步道上，且毫無圍籬區隔，容易傷及路過民眾，美術館及捷運這麼重大的公共工程，工地管理如此草率令人難以置信。

市議員蘇泓欽表示，該區人行道市府才投入重金整治，由於周邊有運動中心及河濱腳踏車道，平時有不少民眾會騎車經過此處，工程廢料、機具未用圍籬區隔，若民眾撞上後果不堪設想，將要求市府做好工區管理，避免造成民眾困擾。

新北市新工處表示，當時正在吊運直通樓梯及撐牆鋼筋，因此暫時在人行道上擺放工程機具，已盡速吊運完畢。剩餘材料及太空包屬捷運局，捷運局表示，營建廢棄物昨天安排整理及運離。

人行道 捷運

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