快訊

避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原來佛經可以這樣玩！ 七種顏色書寫成彩色心經

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
華梵大學佛教藝術學系教授李蕭錕作品「江雪」。圖／華梵大學提供
華梵大學佛教藝術學系教授李蕭錕作品「江雪」。圖／華梵大學提供

為展現佛經的不同感覺，華梵大學佛教藝術學系客座教授李蕭錕大師，與書藝家黃智陽教授首度舉辦雙人個展「雲山因緣」，將傳統佛經與日常生活的書法創作重新賦予色彩、美學、設計與時尚，以七種顏色書寫成的彩色心經更是細膩優美令人驚艷，吸引許多年輕人前往朝聖。

「誰說佛經和書法一定要用傳統的墨汁書寫？」華梵大學指出，李蕭錕在大學時期是各項美術大賽西畫組的冠軍，但後來受到華梵大學創辦人曉雲法師「抄經是功德」一句話影響，毅然決然揚棄自己擅長的水彩畫，轉而走向寫經與禪畫之路，並成為華梵大學美術系創系主任。

李蕭錕將色彩、設計、美學與佛法，獨樹一格的融攝在短短260個字的佛教代表經典「心經」創作中。他表示，傳統的寫經和書法應該呈現得更有現代感，才能讓年輕人知道「原來佛經也可以這樣玩」，觸動他們對佛教世界的嚮往。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽教授，曾經擔任橫山書法藝術館開幕國際展策展人，擅長將日常生活的感悟書寫在創作中，令觀者感同身受，作品也更具感染力，而且版面構圖非常具有設計感與現代感，讓人驚訝「原來書法也可以表現得像畫一樣美！」

值得一提的是，此次「雲山因緣」禪藝雙個展中有一幅作品「雲心」，是黃智陽以濃厚的釉彩，透過「雲」、「心」兩字表現出他對華梵校園雲山繚繞、梅櫻繽紛的景象，並且高難度的一次性書寫完成，再經830度高溫窯燒成形，令人眼界大開。

促成兩位大師級書藝家聯手合展的華梵大學董事長悟觀法師表示，此次雙人個展是為紀念華梵大學創辦人曉雲導師禪寂十八周年而辦，兩人都是華梵大學一手栽培的藝術家，李蕭錕教授的「心經」充滿「能除一切苦，真實不虛」的震撼力；黃智陽教授的書法創作，則流露出對華梵因緣的珍惜。

「雲山因緣—李蕭錕、黃智陽2022禪藝雙個展」，即日起至11月12日在「藝在藝術空間」（新北市中和區橋和路25號5樓）展出，展覽參觀採預約制。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽作品「雲心」。圖／華梵大學提供
華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽作品「雲心」。圖／華梵大學提供
華梵大學人文與藝術學院教授黃智陽（左）為現場貴賓導覽。圖／華梵大學提供
華梵大學人文與藝術學院教授黃智陽（左）為現場貴賓導覽。圖／華梵大學提供
左起華梵大學院長黃智陽、教授李蕭錕、董事長悟觀法師及李天任董事在李蕭錕作品前合影。圖／華梵大學提供
左起華梵大學院長黃智陽、教授李蕭錕、董事長悟觀法師及李天任董事在李蕭錕作品前合影。圖／華梵大學提供
華梵大學董事長悟觀法師（右）稱許教授李蕭錕（中）是華梵大學栽培出來的大師級書藝家。圖／華梵大學提供
華梵大學董事長悟觀法師（右）稱許教授李蕭錕（中）是華梵大學栽培出來的大師級書藝家。圖／華梵大學提供
雲山因緣2022禪藝雙個展，參觀者細心欣賞教授黃智陽的書藝作品。圖／華梵大學提供
雲山因緣2022禪藝雙個展，參觀者細心欣賞教授黃智陽的書藝作品。圖／華梵大學提供
華梵大學佛教藝術學系教授李蕭錕作品「彩色篆書心經」。圖／華梵大學提供
華梵大學佛教藝術學系教授李蕭錕作品「彩色篆書心經」。圖／華梵大學提供

華梵大學 佛教

延伸閱讀

長榮空姐年曆愛心接力 已捐逾8百萬助弱勢童

兩岸書法篆刻展開幕 馬英九：民進黨去中化 中華文化面臨挑戰

淨律寺主持廣元法師書法名家 創「顏真卿書法學會」

雙溪高中、華梵大學策略聯盟 攜手適性創新合作方案

相關新聞

別被騙！台北熊好券2.0今開放登記 搜尋馬上出現假網站

為振興經濟，台北市長柯文哲今天宣布「台北熊好券2.0」下午開始登記，不過網路上卻出現非官方網站，有誤導民眾嫌疑。資訊局表...

趁河水暴漲丟垃圾？北市民權大橋改建工程 包商竟將廢棄物倒河中

台北市議員秦慧珠今天表示，上午有民眾向她檢舉，指在民權大橋拍到台北市政府新工處的承包商進行統包工程時，居然將一整車的垃圾...

原來佛經可以這樣玩！ 七種顏色書寫成彩色心經

為展現佛經的不同感覺，華梵大學佛教藝術學系客座教授李蕭錕大師，與書藝家黃智陽教授首度舉辦雙人個展「雲山因緣」，將傳統佛經...

無混凝土工法修復淡水公司田溪 一季後驚現生態多樣性

為確保公司田溪下游河防安全及改善水域空間，新北水利局於6月完成「淡水區公司田溪河川環境營造工程」，經觀察發現以生態友善措...

熊好住宿券2.0將發行2.3萬份 還可加碼抽雙層餐車券

熊好券2.0今起開放登記，台北市觀光傳播局今天表示，這次熊好住宿券2.0將發行2.3萬份，每份內含2張面額500元、共計...

防災SOP遭質疑 議員翻柯文哲昔日金句奉勸

台北市近來接連豪雨成災，除百齡橋下堤外停車場數十輛車淪泡水車，又傳出因北市水利處沒有通知關水門，當時約有10人被困在堤防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。