原來佛經可以這樣玩！ 七種顏色書寫成彩色心經

為展現佛經的不同感覺，華梵大學佛教藝術學系客座教授李蕭錕大師，與書藝家黃智陽教授首度舉辦雙人個展「雲山因緣」，將傳統佛經與日常生活的書法創作重新賦予色彩、美學、設計與時尚，以七種顏色書寫成的彩色心經更是細膩優美令人驚艷，吸引許多年輕人前往朝聖。

「誰說佛經和書法一定要用傳統的墨汁書寫？」華梵大學指出，李蕭錕在大學時期是各項美術大賽西畫組的冠軍，但後來受到華梵大學創辦人曉雲法師「抄經是功德」一句話影響，毅然決然揚棄自己擅長的水彩畫，轉而走向寫經與禪畫之路，並成為華梵大學美術系創系主任。

李蕭錕將色彩、設計、美學與佛法，獨樹一格的融攝在短短260個字的佛教代表經典「心經」創作中。他表示，傳統的寫經和書法應該呈現得更有現代感，才能讓年輕人知道「原來佛經也可以這樣玩」，觸動他們對佛教世界的嚮往。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽教授，曾經擔任橫山書法藝術館開幕國際展策展人，擅長將日常生活的感悟書寫在創作中，令觀者感同身受，作品也更具感染力，而且版面構圖非常具有設計感與現代感，讓人驚訝「原來書法也可以表現得像畫一樣美！」

值得一提的是，此次「雲山因緣」禪藝雙個展中有一幅作品「雲心」，是黃智陽以濃厚的釉彩，透過「雲」、「心」兩字表現出他對華梵校園雲山繚繞、梅櫻繽紛的景象，並且高難度的一次性書寫完成，再經830度高溫窯燒成形，令人眼界大開。

促成兩位大師級書藝家聯手合展的華梵大學董事長悟觀法師表示，此次雙人個展是為紀念華梵大學創辦人曉雲導師禪寂十八周年而辦，兩人都是華梵大學一手栽培的藝術家，李蕭錕教授的「心經」充滿「能除一切苦，真實不虛」的震撼力；黃智陽教授的書法創作，則流露出對華梵因緣的珍惜。