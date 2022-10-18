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無混凝土工法修復淡水公司田溪 一季後驚現生態多樣性
為確保公司田溪下游河防安全及改善水域空間，新北水利局於6月完成「淡水區公司田溪河川環境營造工程」，經觀察發現以生態友善措施及無混凝土工法修復的300公尺護岸基腳河段，已有多樣性的生態活動出現，提升了公司田溪整體河岸的環境品質。
水利局長宋德仁表示，工程採無混凝土工法，利用展開石籠網與不織布結合舖設於塊石底部，用以增加底部摩擦力，避免護岸底部細顆粒被淘空，並就近採用河道石材編制石籠修復護岸基腳。
因採用天然塊石所形成孔隙已成為河道內魚類、兩棲類動物生物棲地空間，營造出生態友善環境，從完工後已發現為數不少的彈塗魚及其他魚種在這棲息的蹤跡，就可發現工程對於公司田溪生態環境的助益。
在地居民陳先生說，傍晚時來到河岸邊，一邊散步一邊欣賞夕陽美景，還可看到淡海輕軌穿越美麗的拱橋，原本就已經在享受百萬級美景，在這次河道清理後，發現河道空間變寬了，甚至看到河水中好多魚群游來游去，更讓這裡變得更珍貴，生態環境越來越好。
公司田溪發源自大屯山，溪長約15公里，為淡水區之最大溪流，沿線兩側設有自行車道及階梯步道等親水空間，左岸步道直至出海口即沙崙海灘，民眾可經河岸步道系統從淡水前往，感受海風及夕陽美景。
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