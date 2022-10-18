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熊好住宿券2.0將發行2.3萬份 還可加碼抽雙層餐車券

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
全景玻璃雙層餐車可收覽台北美麗夜景。圖／台北遠東提供
全景玻璃雙層餐車可收覽台北美麗夜景。圖／台北遠東提供

熊好券2.0今起開放登記，台北市觀光傳播局今天表示，這次熊好住宿券2.0將發行2.3萬份，每份內含2張面額500元、共計1000元的折抵券，還會加碼抽獎，每月透過熊好住宿券到台北住宿的民眾中將抽出10名，每人贈送價值1800元的「台北雙層餐車晚餐券」一張，讓來台北自由行的旅客不用出國就能體驗一場兼具視覺、味覺的饗宴。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，民眾可以透過台北通APP、健保卡、自然人憑證或台北通（卡）會員等進行意願登記後參加抽籤，後續則透過台北通APP使用。為便利民眾，熊好住宿券2.0使用不分平日或假日，並有高達數百家旅宿業者合作，不僅有古蹟改建而成的旅宿、設計現代感十足的旅宿，還有適合親子、毛小孩的專門旅宿。

觀傳局表示，民眾只要於活動期間內，至台北市貼有熊好店家貼紙的旅宿消費，向店家出示票券，掃描專屬收款QR Code，經店家確認收到券後，即可進行最多1000元的消費折抵。

觀傳局表示，除了住宿優惠外，這次熊好住宿券2.0加碼推出月月抽、贈好禮的活動。北市府去年才推出的「台北市雙層餐車」吸引眾多民眾搶搭，可吃到與五星級飯店合作的獨家菜色。這次加碼將從每月透過熊好住宿券到台北住宿的民眾中抽出10名，每人贈送價值1800元的「台北雙層餐車晚餐券」一張。

劉奕霆說，這次熊好住宿券配合的旅宿業者皆為觀傳局認證，獲得「特色安心旅宿」標章的業者。「特色安心旅宿」標章即是指旅館業者皆已完成公共安全查核、消防安全申報並投保公共意外責任險且充分落實相關防疫規範的旅宿業者。

住宿券 北市 觀傳局

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