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信用卡市場版圖將大洗牌？市場揭好市多聯名卡易主2大關鍵

女性也能修水電 淡水鄧公里修繕班婆媽好踴躍

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區鄧公里特別開辦女性水電修繕班課程，許多婆婆媽媽們都踴躍參加來上課。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公里特別開辦女性水電修繕班課程，許多婆婆媽媽們都踴躍參加來上課。 圖／紅樹林有線電視提供

過去許多人認為男生才會修水電，為了打破這個迷思，新北市淡水區鄧公里特別開辦女性水電修繕班課程，共整整2天的特訓，請來老師教大家簡易居家水電修繕，讓鄧公里內許多婆婆媽媽們都踴躍參加來上課。

鄧公里長邱美津表示，一般像是木工、水電工等者會認為只有男性才可以做，其實為了倡導工作性別平權，許多簡單的修繕女性也能夠勝任，尤其有很多單親家庭的媽媽們，對於水電修繕的技能更是需要必備，所以開辦這樣的課程，教導居家常碰到的水電問題，由專業的師傅來讓女性們學習簡易的水電修繕。

里長邱美津，指出在這一次的課程當中，更實地到里內低收入戶家中，由師傅帶著上課女性學員們，一起幫低收戶解決居家的漏水問題，更是一舉兩得，而在課程之後將近20位的女性學員們都受益良多

除了讓這些婆婆媽媽們學到居家水電的技能之外，里長邱美津更重要的是傳達性別平等的觀念，讓大家知道工作不分男女，只要學習，婦女也能夠勝任。

水電 漏水

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