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連日大雨瑞芳老街淹水 地方會勘尋求改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
連日間歇性大雨，瑞芳火車站後站成為汪洋一片，市議員林裔綺及老街的里長們到現場會勘，找尋淹水原因並尋求改善方案。 圖／觀天下有線電視提供
連日間歇性大雨，瑞芳火車站後站成為汪洋一片，市議員林裔綺及老街的里長們到現場會勘，找尋淹水原因並尋求改善方案。 圖／觀天下有線電視提供

連日間歇性大雨，瑞芳火車站後站成為汪洋一片，因為雨水來不及宣洩，水淹至少20公分，不少位處低窪的家戶和店面滿是泥濘，清了好幾天才復原，今(18)日市議員林裔綺和市府水利局、區公所及老街的里長們到現場會勘，找尋淹水原因並尋求改善方案。

這是瑞芳老街前兩天晚間淹水的畫面，滾滾黃水在馬路上蔓延，挾帶砂石就流入民眾家中，即使兩天過去了，民眾還在清理家園，對比現在地板乾燥的畫面真的是差很大。

市議員林裔綺說，瑞芳老街後站多年前就有進行排水改善，但是前幾天雨勢又大又急，來不及宣洩的情況下讓老街淹水，許多居民家戶也進水叫苦連天，今天請水利局到現場勘查淹水原因，將進行斷面過小的排水溝渠進行改善。

龍潭里長陳淑霞也說，前天雨勢一大就趕快到後站來巡視水情，因為老街又屬於較低窪處，加上排水宣洩不及，因此低漥處都遭殃，幸好雨停後雨水退得很快，但住戶家裡和店面還是慘遭泥濘，四年前的排水改善後就沒看過這麼嚴重的淹水了。

龍安里長柯瑞和說，當天龍安里大排滿水位，雖然抽水站緊急啟動但仍無濟於事，巷弄間淹水一路到家戶，也趕忙關心里內住在低窪處的長輩，感謝議員及水利局這次來檢討淹水原因，並尋求改善，希望以後大雨老街不用再害怕淹水。

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