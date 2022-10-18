石門茶山步道動工改善 變得更好玩帶商機

石門區的茶產區茶山步道，優美的景緻與茶園風景吸引遊客前往遊玩，為增添茶廠與步道周邊的設施，讓遊客前來觀光能夠停留更多的時間，並且更舒適，區公所即將於茶山步道周邊進行景觀設施改善，在開工前也舉辦了祭拜祈福儀式。

工程廠商說，在茶山周邊，有許多的茶廠還有能夠在茶園與竹林裡漫遊的步道，不過就是景點指標不夠明顯，還有公共景觀設施也不多，因此在這次的工程當中，除了將原本的步道設施改善外，還有添加指標與製茶程序的意象，讓茶山步道變得更好玩。

草里里長李金寶指出，茶山步道周邊這幾年越來越多遊客前來，希望透過工程的改善，能夠再更進一步的帶動山區的觀光與經濟發展，為茶農創造更多的經濟收入。

石門區農會理事長施宗南表示，石門鐵觀音遠近馳名，若是再加上茶產區的觀光設施改善，將可望把喜愛品茶的人流給引進來，讓民眾不但可以喝好茶，也可以親臨茶園，感受詩畫般的美景。

石門區長林俊宏說，茶山步道是石門區重要的山線觀光路線，這一次特別挹注城鄉風貌經費，為茶山周邊進行指標、壁畫改善，還有新增草埔尾公園，讓不論是遊客或是在地居民，都更有地方可以休憩，也為觀光景點增添探訪的旅遊價值。

里長與農會理事長還有在地鄉親都樂見茶山步道在工程完工後的改變，期待未來在設施增添與改善後，能夠為茶山步道與周邊的茶廠帶進更多的商機，並且也讓前來茶山步道休憩的民眾能夠看見更多的茶山亮點，創造更多美好的茶山旅遊記憶。