「好巢青春」嘉年華 三芝孩子不畏風雨展成果

三芝區的好巢社區兒少福利推展協會帶著兒少學習各項才藝，為給孩子們一個展演的舞台，特別在青少年最喜愛的斯伯丁籃球場，舉辦「好巢青春」嘉年華的成果展演，碰上下大雨濕濕冷冷的天氣，但孩子們熱情不減，依舊演出相當賣力。

社團法人新北市好巢社區兒少福利推展協會理事長蔡長德表示，好巢的才藝課程多元，讓青少年可以多元學習、適性發展，除了日常的常規學習，烹飪、電腦、音樂與藝術等課程都有，這一次的成果展演除了表演，還有攤位，由孩子與老師們共同討論、分攤工作，將成果展給規劃出來。

這一次的成果展還邀請了許多的社區好夥伴與大學社團來共同演出，好巢社區兒少福利推展協會，期待首次與孩子一起舉辦的成果展演能夠順利，要讓孩子努力學習的成果被更多人看見。