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三貂嶺農路邊坡崩塌 交通中斷先搶修電力
瑞芳地區連日豪大雨，造成零星災情，昨天晚間十點多，在雙溪往三貂嶺的農路，有大面積土石坍方散落路面，台電電桿傾倒，交通完全中斷，今(18)日瑞芳區長施玉祥相關單位到場勘查，初步要先恢復供電，並評估後續災害復建作業。
現場土石坍方、路樹倒塌占據全部路面，另有電線桿倒塌，造成三貂嶺地區部分住戶及路燈停電，今(18)日各單位到現場，現場一度雨勢過大，仍有崩塌情形，只能等到天氣放晴時以空拍機觀測現場，再決定施工方式進場作業。
瑞芳區長施玉祥說，今(18)日公所、台電、農業局現勘兩端情形，估算邊坡崩塌及路基沖毀長度約80米，多根台電電桿傾倒，故造成碩仁里全里多戶停電，目前由區公所災搶廠商配合台電積極復電，本府農業局或中央水保局進行評估後續災害復建作業。
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