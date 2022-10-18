防災SOP遭質疑 議員翻柯文哲昔日金句奉勸

台北市近來接連豪雨成災，除百齡橋下堤外停車場數十輛車淪泡水車，又傳出因北市水利處沒有通知關水門，當時約有10人被困在堤防外，台北市長柯文哲防災SOP飽受批評，議員王閔生翻出柯文哲過去言論，隔空向柯喊話，「你不解決問題，問題就會解決你。」

柯文哲今天表示，有車輛與民眾被困在堤外，市府都有通知，光停管處就發2萬多封簡訊，從當天上午九點開始發了4次。

柯文哲說，市府也會去檢討、查原因，如果有民眾來跟市府講說沒收到簡訊，就可以查查為什麼？只是說可能被通知的人也不太信邪，想說「會嗎？」市府還是要建立一個文化，「我們發簡訊，你們要當一回事，要跑。」

王閔生批評，這次泡水車事件，清楚顯示現行制度並沒有強制市民堤外停車要登錄，簡訊因此未能通知到每位車主。既然未能全部通知到位，那麼該如何提出一套具有一定強制作為的方案，把民眾災損降到最低，這才是負責任、會做事的政府應主動去思考的。

王閔生表示，市府SOP不健全，卻反過頭來檢討人民不跑、不信邪，完全不厚道。他喊話柯文哲不要再詭辯，把錯誤全推給受害車主，「批評別人，自己也不會變好。」

王閔生表示，另外，颱風與強降雨的SOP早在2015年以前就分開，柯文哲是不清楚，還是跑選舉跑到無心市政了？

王閔生表示，台北市防災作業手冊 早在104年就訂頒了「台北市強降雨防減災作業方案」，颱風與強降雨的SOP本就已經分開處理，強降雨的SOP是歸類在水災SOP內，不是颱風底下。柯文哲是卸任在即沒錯，但請不要卸責任在即、市政掌握迅速歸零。

王閔生表示，身為台北市長，在災害來臨前本應坐鎮市府，發揮緊急調度與救災能力，柯文哲卻完全辜負所有台北市民的期待、丟下一句有SOP就撒手不管，讓台北市就像沒市長一樣，還怪罪市民「把責任賴給政府」。借用柯文哲2015年的金句呼籲即將卸任的柯扛起責任：「 你不解決問題，問題就會解決你。」。