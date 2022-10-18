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響應環保票選 新北夜市抽千元禮券

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
即日起至11月15日參加環保夜市票選活動後，可獲得樹林興仁花園夜市30元現金消費券。圖／新北市環保局提供
即日起至11月15日參加環保夜市票選活動後，可獲得樹林興仁花園夜市30元現金消費券。圖／新北市環保局提供

行政院環保署即日起至11月15日舉辦「迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動，新北市由樹林興仁花園夜市代表參加，民眾自備購物袋、環保杯或環保餐具到樹林興仁花園夜市消費，即可享有折價或加量優惠，現場參加環保夜市票選活動後可得30元消費券，並抽五星級住宿券、1千元禮券等獎項。

新北市環保局表示，環保署自2020年推動環保夜市，今年代表新北市參加環保夜市評鑑的樹林興仁花園夜市完整設置五大環保設施，包含使用重複清洗餐具、落實垃圾分類、裝設油煙防制設備、改善餐飲廢水排放、環境清潔與公廁清潔等，外帶不主動提供免洗餐具，更會提供自備環保用具的民眾加量或減價優惠。

另外，夜市服務中心設有新北Ucup 2.0、環保餐具、奉茶站、reBAG袋袋相傳環保袋回收箱等服務，並有7處公共洗滌區供民眾清洗餐具，建築則全面使用低耗能LED燈具、設有調節區域降溫的生態池及植生牆等示範設施。

環保局表示，環保署環保夜市票選活動即日起至11月15日止，只要至活動網站投票，即可參加環保署活動抽獎，另完整給出樹林興仁花園夜市5星評價，可至夜市管委會領取30元消費券外，還可加碼參加1千元禮券抽獎，禮券名額共有3名。

迺夜市Joy環保網站：https://activity.tnlmedia.com/2022/greennightmarket/

新北市「樹林興仁花園夜市」代表參加環保署「迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動。圖／新北市環保局提供
新北市「樹林興仁花園夜市」代表參加環保署「迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動。圖／新北市環保局提供

夜市 餐具

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