趁河水暴漲丟垃圾？北市民權大橋改建工程 包商竟將廢棄物倒河中

台北市議員秦慧珠今天表示，上午有民眾向她檢舉，指在民權大橋拍到台北市政府新工處的承包商進行統包工程時，居然將一整車的垃圾倒到河中，汙染河川，行為令人髮指。新工處回應，廠商的確有便宜行事的問題，正收集相關事證，將帶回去檢討及討論罰金後對廠商開罰。

秦慧珠說，今天上午11點多有民眾拍影片向她陳情，北市新工處的承包廠商在民權大橋進行「跨河段上部結構改建統包工程」，卻被民眾目擊廠商將整車的廢棄物倒到河中，這間承包商是國內知名營造公司，居然犯這麼低級的錯誤，廠商把垃圾用怪手鏟完後沒有妥善處理，而是逕自丟到橋下，或許是想說現在河水暴漲，很快就會把垃圾沖走，這樣的違規違法行為新工處應立刻處理，按照相關法規懲處不肖包商。

根據秦慧珠提供的民眾爆料影片，開著怪手的工人不斷將大堆大堆的樹幹、雜草等廢棄物往下丟入河中。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒說，改建工程於去年11月開工，預計2025年完工，他們上午收到議員通知後立即派人前往查看，廠商確實有便宜行事問題，因前兩日大雨，水退後導致施工構台堆積大量雜草、樹枝，甚至護欄都被沖斷，因此統包廠商上午在現場清理維修施工構台，將斷裂護欄以及雜草枯枝分堆後，卻貪圖便宜將雜草枯枝丟入河裡。

洪辰儒表示，正確做法應將廢棄物、雜草分堆外運，已在現場搜集相關事證，將帶回局裡做檢討以及罰金討論，再對廠商開罰。