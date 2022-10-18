柯文哲稱車泡水國民須自己負責 議員怒：重新檢討預算

台北市因暴雨造成百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，台北市水利處稱暴雨來得突然，沒時間先去拖吊車輛；台北市長柯文哲則說，每位國民須對自己行為負責，若不移車還要政府賠償不合理，引起議論。對此，台北市議會臨時會下午審查預算時，議員陳建銘認為市府麻木不仁 ，造成財產損害，要求重新檢討停管處和工務局相關預算。

陳建銘指出，前天媒體就發布大豪雨特報，結果市府麻木不仁，百齡橋左岸右岸有一百多部車都泡水，市府在水利工程和交通管理，出現非常大的漏洞和問題，否則怎麼會產生這麼大的損失和災害。

陳建銘說，他特別要求應該進行調查了解，針對已通過的停管處的預算，特別是停車管理預算和工務相關預算，應該給予重新處理，須調查市府到底何時發布要求民眾移車的消息？如何通知車主？為何沒有進行拖吊？這麼多車子泡水，難道地方都不用負責，還要市民自行負責。對此，議長陳錦祥裁示，預算進政黨協商前，請市府送資料到議會 。