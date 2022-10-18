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大面積凹陷！汐止汐萬路三段「道路崩塌」 警急拉封鎖線

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝

新北市汐止區汐萬路三段柯子林茶莊前方道路，疑受颱風影響，昨天深夜11點20分道路崩塌，大面積整片陷落，警、消獲報災情趕抵查看，所幸沒有人、車受傷，立刻拉起封鎖線、交通錐警示。警方表示，現場地處山區，車流輛小，剩下一車道供雙向通行，尚不影響交通，區公所已派員處置。

新北養工處估2個月修復

【中央社／新北18日電】

新北汐止區汐萬路3段某路段外側昨天晚間11時許坍塌，無人受傷。新北養工處處說，坍塌面積80平方公尺，修復工程初估要2個月，現場維持單車道雙向通行。

新北市政府警察局汐止分局昨天晚間11時20分獲報，汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路大面積坍塌，員警到場發現，外側車道崩落了一半，道路圍欄也陷落到下方山坡地，畫面怵目驚心。

警方表示，因擔心繼續下陷，立即拉起封鎖線並設交通錐警示，目前現場留一車道供雙向通行，因車流量小，尚不影響交通，無人受傷受困。

新北市政府養護工程處處長馮照麟告訴中央社記者，現場坍塌面積80平方公尺，已派員搶修中，要先確保現場土坡不再坍滑，並清除結構物了解下方狀況後，再做進一步處置。

馮照麟說，坍方原因還在了解中，初步掌握可能是受颱風尼莎帶來連日強降雨，沖刷擋土牆下方基腳，才會導致路面坍塌滑落。

馮照麟表示，工程初估要花2個月才會修好，快的話約1個月能完成，現場會留單車道雙向通行，24小時都會派員協助指揮交通。

新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區汐萬路3段柯子林茶莊前方道路，昨天晚上應聲坍塌，所幸無人車受傷。記者翁至成／翻攝
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汐止 崩塌

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