新店青潭公園青蛙主題遊戲場今啟用 全齡共融友善無礙

為讓新北新店的青潭公園可以有更多不同年齡或能力的孩童盡情玩樂，新北做改善工程打造全新的「探險青蛙」主題遊戲場，並於今日啟用，園內除提供較具挑戰性的攀爬類遊具，也有適合幼齡兒童的遊具，另外通行空間等整體環境都一併改善，提供「全齡共融友善無礙」空間。

青潭公園位於青潭溪畔，園內林木蓊鬱，環境清幽，設有兒童遊戲場、體健設施、溜冰場及籃球場等，是附近居民活動筋骨與親子互動的重要場域。

新店區公所說明，青潭公園改善工程以10平方公尺大面積探險青蛙主視覺意象貫穿全場，呼應公園周邊豐富自然生態環境，採用小礫石鬆散材料鋪面，原木及繩網攀爬、沙坑遊戲區等自然元素遊戲設施，除了較具挑戰性的攀爬類遊具，也有適合幼齡兒童的滑梯、鞦韆等遊具。

新店區長朱思戎表示，感謝金中玉議員、林岑郁里長及在地居民的支持與建議，協助市府團隊與公所在公園整體規畫及施工過程中能充分納入地方民意，打造出真正符合當地使用需求的特色公園。

新店區公所補充，改善整建工程汰換原有罐頭與制式遊具，打造「探險青蛙」主題特色遊戲場，讓不同年齡或能力的孩童都能盡情玩樂；另也一併改善公園內通行空間、體健設施及溜冰場鋪面，並將原簡易流動廁所改建為景觀廁所，大幅提升整體環境品質，提供更安全完善的休憩空間。