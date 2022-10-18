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熊好券2.0期限僅1個月 柯文哲：時間拉長倍數效果會下降

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。由於去年熊好券1.0消費過度集中大型連鎖店，今年加碼推「花三張送三張」，柯文哲說，連鎖店E化程度高，還有消費習慣，導致去年熊好券是全家、全聯最大受益者，「10％店家吃掉90%金額」，所以今年要政策引導，引誘民眾多去其他店家消費。

另外，有議員質疑，今年熊好券2.0使用期限僅一個月，恐難有成效，柯文哲說，這個就是科學，沒有限定時間就會變成剛性需求，若使用時間拉很長，倍數效果就會下降，期限縮短才會集中消費，這也會有倍數效果。

配合疫情趨緩、國境解封，北市府今年再度編列5.2億元經費再發台北熊好券2.0，柯文哲今天出席起跑記者會致詞表示，台北市政府去年花5.53億元發熊好券1.0，倍數效果增加1.72倍，創造9.52億元產值。不過從去年的熊好券檢討報告，的確發現大者恆大，前10%的店家收到了90％的產值。

柯文哲說，今年的熊好券2.0會政策引導民眾，盡量前往小型店家消費，這次發放六種票券，包括住宿券每張500元每份2張共2.3萬份；饗購券每張100元每份五張共48萬份；藝文券每張100元每份五張共4萬份；運動券每張100元每份5張共4萬份；市集券每張100元每份10張共7.3萬份；農好券每張100元每份5張共4萬份。

秘書長陳志銘表示，以去年熊好券三波發放為例，第一波期限59天使用率75 %；第二波57天使用率72％、第三波使用 31天使用率70％，所以發行天數拉長，使用率剛性需求還是在哪裡，不過期限縮短，還是可以提高使用率，既然是振興，就希望短期刺激，對振興比較有幫助。

北市府表示，這次熊好券2.0登記採多元通路，除台北通APP外，本次也新增可透過健保卡、自然人憑證上網登記，市府也與統一便利超商合作，民眾也可於ibon機完成意願登記。台北熊好券2.0今天下午開放民眾登記，至10月24日下午18時截止登記，登記時間長達7天。

另外，因台北熊好券登記踴躍，本次活動將首度啟動虛擬等候室的排隊機制，當同時登記人數較多時，台北通將自動開啟排隊機制，請登記民眾耐心等候。

至於台北熊好券與去年同樣採用數位票券模式，預定10月25日在律師見證下線上抽獎，抽獎當日下午即可獲得票券，但若是採上網或透過ibon機登記中獎民眾，請務必於11月3日晚上24:00前註冊成為台北通APP會員，系統於隔日（11月4日）進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄領取資格。

台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天宣布「熊好券2.0」起跑，今下午起開放民眾登記抽獎，六種票券共69.6萬分，採6選2，最高2000元，預計10月25日抽獎。記者林麗玉／攝影

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