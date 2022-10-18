新北交通違規總歸戶罰單一次寄送 每月省下百萬元

新北市日前有民眾收到一個信封內含12件「汽車行駛於應繳費之公路經催繳不依規定繳費」的裁決書，便致電詢問新北市交通事件裁決處。裁決處表示，交通違規總歸戶一次寄送，除可省去民眾多次領取行政文書時間成本，每月還可省下逾百萬元的郵寄費用，節省公帑。

裁決處長李忠台表示，針對重大交通違規如酒駕、超速、危險駕駛、闖紅燈等案件，為即時導正違規行為，原則上皆採單件寄送方式。

李忠台指出，而「總歸戶模式」主要針對非重大交通違規，且於短時間內容易累積多件違規的案件，例如國道通行費、路邊停車費逾期未繳等，於裁決時將同一違規人名下多件違規一次打包寄送。

裁決處統計，每月透過總歸戶平均寄送約3萬件裁決書，以每件掛號附回執郵資為43元計算，原採單件寄送郵資就須花費129萬元；現行將同一違規人多件違規案件一次寄送，每月僅須花費約10萬元郵資，大大地節省公帑支出，提升整體行政效率，且民眾不用來回奔波至郵局領取掛號信件，僅1次領取，省時又便利。