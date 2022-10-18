1.08億新北美術館人行道 民怒成廢料堆置場

新北市美術館及三鶯線LB08鶯歌車站目前正持續施工中，新北市養工處為串聯陶博館、美術館及公車轉運站，斥資1.08億元拓寬美術館前館前路人行步道，但日前民眾晚間經過此處，差點撞上堆置在現場的工程廢料，捷運局表示，中午前將清運整理完成。

新北市居民日前晚間騎乘腳踏車，行經新北市美術館前的館前路人行步道，該步道斥資1.08億元擴寬完成，但民眾發現三鶯線LB08鶯歌車站人行空橋下方，遭工程機具及營建廢棄物堆置阻擋。民眾不滿表示，現場燈光昏暗，工程廢棄物及鐵網隨意堆置人行步道上，且毫無圍籬區隔，容易傷及路過民眾，批評美術館及捷運這麼重大的公共工程，工地管理如此草率令人難以置信。

新北市議員蘇泓欽對此表示，該區人行道市府才歷經重金整治，由於周邊有運動中心及河濱腳踏車道，平時有不少民眾會騎車經過此處，工程廢料、機具未用圍籬區隔，若民眾撞上後果不堪設想，將要求市府做好工區管理，避免造成民眾困擾。

新北市新工處表示，由於當時正在吊運直通樓梯及撐牆鋼筋，因此暫時在人行道上擺放工程機具，已儘速吊運完畢，造成不便敬請見諒。另剩餘材料及太空包屬捷運局，也已通知捷運局儘快清除。