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1.08億新北美術館人行道 民怒成廢料堆置場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市捷運局表示，目前施作通廊空橋工程已至最後完成階段，因空橋內無暫置空間，在過去幾日連日大雨，故安排於今日上午進行營建廢棄物整理及運離作業，預計中午前將清運整理完成。圖／新北市工務局提供
新北市捷運局表示，目前施作通廊空橋工程已至最後完成階段，因空橋內無暫置空間，在過去幾日連日大雨，故安排於今日上午進行營建廢棄物整理及運離作業，預計中午前將清運整理完成。圖／新北市工務局提供

新北市美術館三鶯線LB08鶯歌車站目前正持續施工中，新北市養工處為串聯陶博館、美術館及公車轉運站，斥資1.08億元拓寬美術館前館前路人行步道，但日前民眾晚間經過此處，差點撞上堆置在現場的工程廢料，捷運局表示，中午前將清運整理完成。

新北市居民日前晚間騎乘腳踏車，行經新北市美術館前的館前路人行步道，該步道斥資1.08億元擴寬完成，但民眾發現三鶯線LB08鶯歌車站人行空橋下方，遭工程機具及營建廢棄物堆置阻擋。民眾不滿表示，現場燈光昏暗，工程廢棄物及鐵網隨意堆置人行步道上，且毫無圍籬區隔，容易傷及路過民眾，批評美術館及捷運這麼重大的公共工程，工地管理如此草率令人難以置信。

新北市議員蘇泓欽對此表示，該區人行道市府才歷經重金整治，由於周邊有運動中心及河濱腳踏車道，平時有不少民眾會騎車經過此處，工程廢料、機具未用圍籬區隔，若民眾撞上後果不堪設想，將要求市府做好工區管理，避免造成民眾困擾。

新北市新工處表示，由於當時正在吊運直通樓梯及撐牆鋼筋，因此暫時在人行道上擺放工程機具，已儘速吊運完畢，造成不便敬請見諒。另剩餘材料及太空包屬捷運局，也已通知捷運局儘快清除。

新北市捷運局表示，目前施作通廊空橋工程已至最後完成階段，因空橋內無暫置空間，在過去幾日連日大雨，故安排於今日上午進行營建廢棄物整理及運離作業，預計中午前將清運整理完成。

民眾不滿工程廢棄物及施工機具堆置人行步道且毫無圍籬阻隔，認為易造成民眾受傷。記者李定宇／攝影
民眾不滿工程廢棄物及施工機具堆置人行步道且毫無圍籬阻隔，認為易造成民眾受傷。記者李定宇／攝影

人行道 美術館 三鶯線

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