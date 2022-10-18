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淡古文化行旅最終回 推「公司田溪生活市集」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
淡古文化行旅最終回預計在程氏古厝舉辦「公司田溪生活市集」活動，不但有特色的草刀、手作蛋捲DIY，還有吃喝玩樂的小農市集。圖／新北市淡水古蹟博物館提供
淡古文化行旅最終回預計在程氏古厝舉辦「公司田溪生活市集」活動，不但有特色的草刀、手作蛋捲DIY，還有吃喝玩樂的小農市集。圖／新北市淡水古蹟博物館提供

淡古文化行旅最終回預計在程氏古厝舉辦「公司田溪生活市集」活動，不但有特色的草刀、手作蛋捲DIY，還有吃喝玩樂的小農市集，讓民眾感受淡水開港設關後的熱鬧生活，也能體驗北台灣最早開墾地之一的農家日常。

新北市立淡水古蹟博物館與新北市淡水休閒農業協會合作，將在10月22日、10月23日14時至18時在公司田溪程氏古厝舉辦「公司田溪生活市集」活動，市集包括淡水小農、二手選物、手作文創與美食等攤位，並同步開放古厝前草坪野餐，享受農人秋收後的悠閒感。

淡古表示，市集特別推出滿滿農家味的DIY體驗活動，包括手編童玩草刀、農家手工蛋捲，將在每日14時、15時各1場，共開放14組、20組親子參與，預計10月19日中午12時於淡古官方網站免費報名，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，今年自3月起月月推出「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年」系列活動，廣獲好評，其中文化行旅「淡水開港的黃金歲月」、「尋覓馬偕百年足跡」及「淡水茶金之秘」路線更是場場秒殺，這次的「公司田溪生活市集」是行旅系列的最終回，帶民眾認識北臺灣最早開墾地之一、公司田溪流域常民的生活型態，體驗淡水農人秋天專屬的小確幸。另外，還有淡水國小國際文教中心以「『美』麗的淡水」為主題活動前來共襄盛舉，並推出免費鑰匙圈DIY，為農家樂活動增添一點國際味。

淡古指出，「港動淡水」系列活動即將進入倒數階段，預計11月「淡博名利」Podcast上架全新集數，也即將公開12月「光映淡水」的品牌活動內容，敬請期待。歡迎加入「淡水古蹟博物館」粉絲專頁、訂閱YouTube頻道或追蹤Instagram，隨時接收最新消息。

淡古補充，公司田溪程氏古厝（新北市淡水區新民街一段138巷7號）為淡水僅存的農宅，除了展現近百年建築與人文特色外，更見證淡水開發的歷史。古厝為典型三合院農舍，周邊有竹圍環繞、渠水流過，可為舊農宅之樣本，現登錄為歷史建築。

淡水 古蹟博物館

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