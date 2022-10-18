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林口防災企業暖男帥店長 為獨居長輩免費修水電

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
邱毓倫在協助改善居家環境後，也親切向長輩說明更換物品的使用方法。圖／林口區公所提供
邱毓倫在協助改善居家環境後，也親切向長輩說明更換物品的使用方法。圖／林口區公所提供

新北市林口區公所去年底與特力屋林口中山分公司簽訂企業防災合作備忘錄，推動「弱勢長者居家安全改善專案」後，特力屋林口中山店長邱毓倫也付諸實際行動，不僅全力協助受通報的個案解決問題，針對特殊個案，更是完全不收費、自掏腰包，協助個案改善家中狀況。

長年居住在林口的王伯伯，獨自生活在三合院內，因眼疾視力退化嚴重影響日常生活，家中為馬桶壞損將近一個月的時間，因為獨居加上經濟問題無力修繕，造成生活極大的困擾卻又無可奈何。

在無子西瓜社會福利基金會的訪視及愛迪樂居家長照機構通報下，媒合轉介特力屋林口中山店協助修繕王伯伯老家，邱毓倫不僅親自到王伯伯家中協助修繕，在完工後也堅持不收費，從訪視、籌備、備料到施工不到一周完成修繕。改善王伯伯在生活上的不便。

邱毓倫表示，2021年起特力屋林口店透過企業防災合作備忘錄的簽署，結合公所、里長、志工的媒合下協助弱勢長者進行居家安全修繕，利用修繕的專長及資源來幫助年邁孤苦無依的長者，讓長者的居家生活環境與品質得以改善提升。

林口區長藍品畯表示，依新北市政府民政局統計，林口區超過65歲以上的長者已達1萬5千多人，其中獨居弱勢長者更多達130位以上，公所在2019年成立幸福轉運讚專案後，陸續由專案底下建立合作平台。

藍品畯表示，公所與特力屋股份有限公司林口中山分公司簽訂企業防災合作備忘錄後，推動了「弱勢長者居家安全改善專案」，透過在地里長、公所同仁、志工隊及長照機構關懷，了解實際或緊急必要的需求，提供多項居家改善服務，如更換老舊插座、延長線、緊急照明燈、防滑漆、更換熱水器、固定櫥櫃、修繕馬桶等，至今已服務超過30個長者。

特力屋林口中山店長邱毓倫協助公所推動「弱勢長者居家安全改善專案」。圖／林口區公所提供
特力屋林口中山店長邱毓倫協助公所推動「弱勢長者居家安全改善專案」。圖／林口區公所提供
邱毓倫親自到長輩家中盡環境修繕，有時即使花費大量工時及器具也不收費免費服務。圖／林口區公所提供
邱毓倫親自到長輩家中盡環境修繕，有時即使花費大量工時及器具也不收費免費服務。圖／林口區公所提供

林口 特力集團 獨居

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