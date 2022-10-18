快訊

黃義交墜樓身亡 宋楚瑜至親故舊已14人離世

日本物理天才改當聯結車司機 逃離學術界只求不餓死

必比登名店頂讓有變數？康樂街牛肉湯老闆娘出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40年老舊建物9千萬改造 鶯歌美食廣場今開幕

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鶯歌美食廣場是以鶯歌公有零售市場2樓閒置空間進行改造，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，引進甜點輕食、中式及異國料理。記者李定宇／攝影
鶯歌美食廣場是以鶯歌公有零售市場2樓閒置空間進行改造，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，引進甜點輕食、中式及異國料理。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌公有市場，過往由於建物達40年相當老舊，又出現漏水、屋頂塌陷等問題，且建物內沒有電梯，長輩難以爬到3樓的活動中心，經在地議員、里長反映，新北市市場處斥資9千萬元改造，翻修外牆並在2樓招商吸引美食攤進駐及增設電梯，歷經約1年時間改造後，今美食廣場舉辦開幕典禮。

新北市市場處於今舉辦「新北第一站 精鶯美饌」鶯歌美食廣場開幕典禮，市長侯友宜揭幕並抽出美食廣場餐券套票及生活家電得主，另宣布即日起於美食廣場內單日消費達攤位指定金額即可免費領取專屬茄芷袋1個，限量1千名，11月2日前民眾使用NewTaiPAY掃描指定QRcode還可獲得100元點數，限量2千名。

侯友宜表示，鶯歌美食廣場是以鶯歌公有零售市場2樓閒置空間進行改造，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，引進甜點輕食、中式及異國料理，以紅磚、花磚妝點共食區、打卡牆及親子用餐區，內部導入空調、油煙及污水處理系統並設置無障礙廁所及哺乳室等設施，且新設電梯方便上下樓，串聯一樓鶯歌公有零售市場、二樓鶯歌美食廣場及三樓中鶯市民活動中心，提供觀光飲食服務機能，目標結合鶯歌藝術城，串聯周邊景點打造鶯歌新地標。

市場處補充，鶯歌市場為地下1層、地上3層建物，2021年起共投入逾9千萬元經費，將市場外觀以鶯歌紅為主要色調進行改造，使用結合老街意象的磚紅牆面取代原有的抿石子外牆，並更新市場水溝、地坪及建物整體防水。

2022年將市場2樓改造為美食廣場，吸引在地老牌麵疙瘩、超夯米甜點、手作米飯糰、泰國博士蝦及隱藏版歐式料理等特色商家進駐，營業時間自上午11點至晚上9點，期待結合鶯歌觀光廊帶，共同打造鶯歌藝術城。

精鶯美饌 鶯歌美食廣場粉專：https://www.facebook.com/YinggeFoodSquare

新北市市場處於今舉辦「新北第一站 精鶯美饌」鶯歌美食廣場開幕典禮。記者李定宇／攝影
新北市市場處於今舉辦「新北第一站 精鶯美饌」鶯歌美食廣場開幕典禮。記者李定宇／攝影
鶯歌市場為地下1層、地上3層建物，2021年起共投入逾9千萬元經費，將市場外觀以鶯歌紅為主要色調進行改造。記者李定宇／攝影
鶯歌市場為地下1層、地上3層建物，2021年起共投入逾9千萬元經費，將市場外觀以鶯歌紅為主要色調進行改造。記者李定宇／攝影

電梯

延伸閱讀

批耶誕城延長還加預算 林佳龍：侯友宜政治性決定

遭批淹水時人不知在哪 林佳龍酸別鬧笑話：應找侯友宜

三鶯線進度已達68％ 三峽站共構將投資41億年底招商

影／汐止淹水造成塞車？侯友宜：因水門關閉道路不通

相關新聞

新北交通違規總歸戶罰單一次寄送 每月省下百萬元

新北市日前有民眾收到一個信封內含12件「汽車行駛於應繳費之公路經催繳不依規定繳費」的裁決書，便致電詢問新北市交通事件裁決...

1.08億新北美術館人行道 民怒成廢料堆置場

新北市美術館及三鶯線LB08鶯歌車站目前正持續施工中，新北市養工處為串聯陶博館、美術館及公車轉運站，斥資1.08億元拓寬...

淡古文化行旅最終回 推「公司田溪生活市集」

淡古文化行旅最終回預計在程氏古厝舉辦「公司田溪生活市集」活動，不但有特色的草刀、手作蛋捲DIY，還有吃喝玩樂的小農市集，...

林口防災企業暖男帥店長 為獨居長輩免費修水電

新北市林口區公所去年底與特力屋林口中山分公司簽訂企業防災合作備忘錄，推動「弱勢長者居家安全改善專案」後，特力屋林口中山店...

40年老舊建物9千萬改造 鶯歌美食廣場今開幕

新北市鶯歌公有市場，過往由於建物達40年相當老舊，又出現漏水、屋頂塌陷等問題，且建物內沒有電梯，長輩難以爬到3樓的活動中...

守護都市珍貴資產 新北辦理護樹課程

樹木為都市中珍貴的資產，除進行光合作用、淨化空氣及提供遮蔭減少熱島效應等，生長於都市中的樹木還可以提供阻隔噪音、增加隱私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。