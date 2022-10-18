40年老舊建物9千萬改造 鶯歌美食廣場今開幕

新北市鶯歌公有市場，過往由於建物達40年相當老舊，又出現漏水、屋頂塌陷等問題，且建物內沒有電梯，長輩難以爬到3樓的活動中心，經在地議員、里長反映，新北市市場處斥資9千萬元改造，翻修外牆並在2樓招商吸引美食攤進駐及增設電梯，歷經約1年時間改造後，今美食廣場舉辦開幕典禮。

新北市市場處於今舉辦「新北第一站 精鶯美饌」鶯歌美食廣場開幕典禮，市長侯友宜揭幕並抽出美食廣場餐券套票及生活家電得主，另宣布即日起於美食廣場內單日消費達攤位指定金額即可免費領取專屬茄芷袋1個，限量1千名，11月2日前民眾使用NewTaiPAY掃描指定QRcode還可獲得100元點數，限量2千名。

侯友宜表示，鶯歌美食廣場是以鶯歌公有零售市場2樓閒置空間進行改造，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，引進甜點輕食、中式及異國料理，以紅磚、花磚妝點共食區、打卡牆及親子用餐區，內部導入空調、油煙及污水處理系統並設置無障礙廁所及哺乳室等設施，且新設電梯方便上下樓，串聯一樓鶯歌公有零售市場、二樓鶯歌美食廣場及三樓中鶯市民活動中心，提供觀光飲食服務機能，目標結合鶯歌藝術城，串聯周邊景點打造鶯歌新地標。

市場處補充，鶯歌市場為地下1層、地上3層建物，2021年起共投入逾9千萬元經費，將市場外觀以鶯歌紅為主要色調進行改造，使用結合老街意象的磚紅牆面取代原有的抿石子外牆，並更新市場水溝、地坪及建物整體防水。

2022年將市場2樓改造為美食廣場，吸引在地老牌麵疙瘩、超夯米甜點、手作米飯糰、泰國博士蝦及隱藏版歐式料理等特色商家進駐，營業時間自上午11點至晚上9點，期待結合鶯歌觀光廊帶，共同打造鶯歌藝術城。