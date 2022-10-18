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守護都市珍貴資產 新北辦理護樹課程

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

樹木為都市中珍貴的資產，除進行光合作用、淨化空氣及提供遮蔭減少熱島效應等，生長於都市中的樹木還可以提供阻隔噪音、增加隱私感等環境品質提升效益，新北市景觀處為提升樹木維管能力，對市府各機關辦理護樹課程講習，邀請樹木專家學者，透過課程教學及現場互動方式授受樹木保護觀念及風險評估方法。

今年度樹木巡查教育課程於林口區公所辦理，新北市景觀處邀請林業試驗所吳孟玲博士擔任課程講師，向里長們傳授樹木習性及養護概念，說明病蟲害發生的原因與防治方法。

林口區仁愛里長劉鴻橋表示，透過這次講座讓他更加了解該如何對樹木進行維護，也有一株樹木遭受蟲害，因樹木過高都會飄到里民家，上課時與講師討論後，讓他了解該如何和施作廠商討論後續養護方式。

此外為持續推廣樹木保護，景觀處預計在本月24日邀各區公所相關人員辦理樹木照護作業講習，講習將邀請示範非破壞性檢測儀器阻抗儀的專業團隊，來進行評估內部木材密度與腐朽的情形，讓參加講習的各區公所人員了解不同的樹木檢測評估方式，若發現樹木有狀況，除了能邀請專家學者到場，也能善加利用不同檢測方法做評估。常

景觀處表示，因應不同環境及樹木生長狀況，透過不同的非破壞性檢測儀器檢測，評估人員能及時識別樹木腐朽倒塌的風險程度，並及早採取正確的防護措施，以防止樹木倒塌造成民眾或財產的損害，並提供安全優質綠蔭。

林口 加利

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