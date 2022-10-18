2.8億改建鶯歌 塑造陶藝山水4藝徑

新北市為提升三鶯地區發展，斥資2.8億改造三鶯文創整合計畫環節陶、藝、山、水4藝徑，新北市長侯友宜今上午前往視察工程成果，肯定市府各局處攜手合作營造三鶯地區成為國際觀光藝術城的努力，也期勉以人為本的施工理念成為典範，打造新北市成為舒適安全城市。

新北市長侯友宜18日視察甫於9月底完工的三鶯文創整合計畫陶、藝、山、水工程時表示，市府近年來推動三鶯地區繁榮發展的多項工程，如新北市美術館、三鶯大橋改建、捷運三鶯線、鶯歌公有零售市場的修建等，各項建設陸續完工，三鶯地區未來基礎建設不但更為完善也可以吸引更多遊客和民眾入住，可望成為國際級藝術城市。

工務局長詹榮鋒說明，三鶯文創整合計畫針對陶瓷老街、鶯歌車站、新北美術館、陶瓷博物館等重要景點辦理友善人行空間規劃，以陶、藝、山、水4藝徑為主題，將附近人行空間串聯並改善，提供休閒、訪古、藝術、健行等多樣的友善步行動線，讓前往鶯歌遊玩的民眾，可利用步行方式體驗鶯歌在地文化之美，改善現有人行動線混亂現況，營造安全舒適的人本環境。

陶瓷老街為鶯歌區觀光景點中陶藝文化聚落的代表，隨著捷運三鶯線的興建，預期未來會有更多觀光人潮湧入，考量老街現行人行道狀況不佳，地方反映鋪面破損、行車易打滑、標誌標線不明確、修補不美觀、通行不舒適等問題，市府持續與地方討論改善規劃方向。

從2018年至今逐步完成本計畫中陶專案，將老街靠近重慶街、陶瓷街及尖山埔路1至105號前人行徒步區石材磚面重新粉光，兩側人行道環境進行無障礙的改善，使人行與車行環境分流，並將行車需求較高的育英街及尖山埔路107至235號路段，恢復成瀝青混凝土材質使鋪面較易養護，並串聯老街人行道，形成無障礙友善人行環境。

在館前路藝術大道方面，沿著三鶯之心空間藝術特區闢建，串聯陶瓷博物館、新北美術館及捷運鶯歌車站人行步道，使民眾有平整舒暢的人行徒步空間，增加鶯歌火車站及捷運三鶯線連通性，引入藝術元素，塑造帶狀的戶外藝廊空間，使民眾可悠遊於藝術大道觀賞景觀與建築之美。

民眾搭乘火車抵達鶯歌火車站，映入眼簾的就是以山呈現的綠色主題意象，從建國路前往孫龍步道、鶯歌石方向，沿著線性跳色的綠色地磚及桐花里程指標，在綠化空間樹木下設置座椅，讓往來旅客能享受綠意。

被大漢溪圍抱的鶯歌水環境，以藍色、流動、波紋等視覺元素作為人行境設計之主體，作為引入陶博館側的溪畔小徑及風華步道的主軸，將溪畔小徑原有淺道加以改善並新設入口廣場，提供民眾休憩空間，同時更新風華步道鋪面與護欄並予以綠化，使步行空間綠意盎然。