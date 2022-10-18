站在第一線守護兒少 新北市辦「新北小衛星」 成果展

新北市社會局為展現近5年來以私公協力模式擴充「新北小衛星」據點成果，在今日於新光人壽新板金融大樓17樓會議廳辦理「群星環繞*守護兒少」嘉年華會，由65個新北小衛星單位共同策展，設有八大展區，並邀衛福部社會、家庭署、大專院校學者、各縣市小衛星工作者等450人參與。

「群『星』環繞*守護兒少」嘉年華會為新北小衛星首度的成果分享，上午由市府頒發「好夥伴獎」，感謝穩定參與區域聯盟的65個小衛星單位，辦藉由大家的群策群力共同護衛兒少健康成長。

新北市社會局表示，兒少社區照顧服務「守望家庭小衛星計畫」，是社區民間單位透過家庭關懷、課輔服務等補充兒少家庭照顧功能的計畫，5年來連結資源網絡，建立區域聯盟平台。

社會局指出，新北29個行政區以地緣關係鄰近結合，發展7大區域(新泰五林區、北海岸區、文山區、汐止區、板土三鶯樹區、雙和區、三蘆區)，集結80個以上的社區夥伴，每月會有各區聯繫會議，分區共同籌辦兒少、親子活動及研習課程，區域聯盟平台強化資源網絡的深度與廣度，落實社會安全網的初級防護。

新北市副市長謝震達表示，小衛星單位就在社區的各個角落，平時提供弱勢家庭子女課後輔導與照顧相關服務，一旦兒少家庭發生緊急狀況，小衛星單位便可掌握並提供家庭相關需求。

謝震達說，小衛星單位的功能就是預防社區兒少家庭落入風險中。新北市的小衛星單位目前盤點轄內共有155個，未來仍持續培植培力有意願從事兒少服務的民間團體，讓社區、兒少和政府間緊密連結，正是愛與善的循環，感謝小衛星用愛守護弱勢兒少，建構「兒少安全堡壘」。

社會局長張錦麗表示，過往各小衛星單位都單打獨鬥，不過市府在2017年起整合各局處，並運用新北市好日子愛心大平台引入企業界、公益社團連結各方財力、物力、專業等資源，解決轄內長期以來資源不均、單兵作戰的問題。