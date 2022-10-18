玉山志工基金會勸募改造 偏鄉學校圖書館換然一新

玉山志工基金會長期協助缺乏圖書館或軟硬體設備陳舊學校，以勸募新建及裝修學校圖書館。新北市第14座、全國第173座玉山圖書館，在三峽區成福國小啟用。校方結合在地特色課程，以藍晒、雷雕等方式製作紀念品感謝玉山志工基金會為偏鄉孩童帶來溫暖。

新北教育局表示，感謝玉山志工基金會及玉山銀行挹注資源，與政府機關攜手改造學校圖書館，讓圖書館成為孩子享受閱讀的地方，提升學生的閱讀能力。近年來新北市在學校圖書館、閱讀書籍採購及教師閱讀教學專業發展，投入相當豐富且多元的資源，希望能培養孩子帶著走的能力。

教育局長張明文表示，改造後的圖書館色彩明亮、活潑有童趣，各校呈現不同的主題特色，從而深化孩子的閱讀興趣與能力。新北市也同步推動閱讀教育4.0政策，運用智慧數據提升閱讀力，導入網路及數位平臺科技，讓孩子們能跨界跨境跨時空取得閱讀資源，提升閱讀知能。

成福國小校長莊慧貞表示，學校是新北市的百年老校，此次透過玉山銀行黃金種子計畫來重建學校圖書館並更新館藏書籍，空間造景結合了成福國小校本的濕地、攝影、藝術、文史與數位課程，為孩子營造良好的閱讀環境及氛圍。