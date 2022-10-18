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台中爵士音樂節重返市民廣場 業者推優惠活動響應

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中福華大飯店推出一系列活動響應爵士音樂盛會，住宿下殺三折起。圖／台中福華大飯店提供
台中福華大飯店推出一系列活動響應爵士音樂盛會，住宿下殺三折起。圖／台中福華大飯店提供

睽違兩年，台中爵士音樂節今年重返市民廣場，10月15至23日一連9天的音樂盛事，吸引不少樂迷前往朝聖。今年配合防疫，現場未設置美食攤位，也不開放民眾飲食，台中福華大飯店聯手餐飲業者推出一系列活動響應爵士音樂盛會；火鍋店則推用餐打卡送繼光香香雞乙盤。

台中福華大飯店攜手逢甲排隊美食「激旨焼き鳥」、「朴大哥的韓式炸雞」，即日起至10月31日，推出優惠住房專案，住宿下殺三折起，加入台中福華大飯店會員APP，行政雙床4人房只要 4888元，再贈朴大哥的韓式炸雞抵用券、激旨燒き鳥抵用券及激旨燒き鳥冷凍食品精選組合。

台中福華大飯店表示，餐飲方面，3樓覓舍同步推出全新菜單，主廚蕭凱澤將經典老饕牛排「羅西尼牛排」重新詮釋，活動期間在覓舍內點用任一主餐，再贈精選紅酒一杯；此外，館內餐飲消費滿3000元，即贈福華集團(台北、台中、高雄)抽獎券，最大獎項可獲得總統套房住宿券

台中福華大飯店也與爵士音樂節共襄盛舉，在10月22日及10月29日兩天下午舉辦「小草音樂會」，打造一邊聆聽音樂、一邊品美食及逛市集的休閒去處，透過以美食引路，讓民眾更深度的發掘台中在地創意飲食、文化與台中旅遊魅力。

這一鍋皇室秘藏鍋物與繼光香香雞，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，已在全聯上市。這一鍋10月23日前也推活動，只要至全台門殿用餐，吃到飽殿除外，與活動手舉牌合照，並上傳FB或IG打卡及tag這一鍋，加碼贈送繼光香香雞乙盤。

這一鍋皇室秘藏鍋物與繼光香香雞，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，已在全聯上市。圖／這一鍋皇室秘藏鍋物提供
這一鍋皇室秘藏鍋物與繼光香香雞，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，已在全聯上市。圖／這一鍋皇室秘藏鍋物提供

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