樹林保安市場 開幕12天淹水

尼莎颱風共伴東北季風帶來豪雨，雙北多處淹水，剛改建開幕12天的樹林保安市場前天淹水。新北市議員參選人卓冠廷質疑造價上億的新市場工程出問題。市長侯友宜強調和市府工程無關。市場處表示，是旁邊公園側溝宣洩不及惹禍。

卓冠廷昨天在臉書表示，樹林24小時降雨量不到汐止淹水時雨量的三分之一，花了1億500萬的市場卻淹水，質疑「好好做事」破功。保安市場開幕僅12天竟然淹水，其中經濟部補助5千萬元，結果竟得到一個會淹水的市場，直呼太誇張。

侯友宜回應，市府了解後，確定積水與市場處的工程無關，市府會再做進一步的說明。

新北市場處則表示，樹林保安市場為開放式攤集區，臨側公園水溝排水不及導致水溢流至市場，前天上午6點接獲淹水通知，7點半便已將水抽乾，昨天休市進場清淤，並將會同公所釐清排水不及原因，設法改善。

樹林區保安里長、保安市場總幹事詹勳坤說，樹林保安市場旁邊為民生公園，10月16日因大雨公園水溝排水不及而流進市場，造成市場內部積水，非市場工程不善，不了解實況不要亂加推論，這對努力改善保安市場的所有人不公平。