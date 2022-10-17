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林佳龍批新北市府都更政策 城鄉局長痛批：又在造謠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍昨日在臉書發文指「新北市的老舊房子都更重建、四年來做不到400戶」。新北市城鄉局長黃國峰批評「又在造謠」，並舉列市府政績。圖／新北市城鄉局提供
民進黨新北市長參選人林佳龍昨日在臉書發文指「新北市的老舊房子都更重建、四年來做不到400戶」。新北市城鄉局長黃國峰批評「又在造謠」，並舉列市府政績。圖／新北市城鄉局提供

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日在臉書發文指「新北市的老舊房子都更重建、四年來做不到400戶」。新北市城鄉局長黃國峰批評「又在造謠」，市府團隊面對抹黑的泥巴戰，針對議題，就事論事，針對隨口胡謅的空頭支票，更要秉持專業務實評論，任由假消息傳播卻放任不管，才是大錯特錯。

黃國峰說，林佳龍宣布參選以來，從社宅、五股夏綠地到都更議題，不斷透過造謠、政治口水創造聲量，如今又以不知從何而來的「四年來做不到400戶」數據，試圖抹煞這4年來市府團隊與民眾一起努力的都更成果，手段不可謂不卑劣，好好說實話很難嗎？難道這又是小編自作主張、表達不清？

黃國峰說，林佳龍及競選團隊近日針對市府回應新聞稿大做文章，卻絕口不提自己亂開支票、胡言亂語以致混淆視聽的部分，須知人必先自重，而後人重之，奉勸林佳龍先生開口前先查證，三思而後言。

黃國峰表示，市長上任後推動「都更三箭」政策，近4年多元都更核准案超過775件並穩定成長，目前核准數量已超過「過去20年」總和的4倍，在加速危險老舊建物都更的部分更是多管齊下、積極協助，更新後戶數高達32000戶，這是市府團隊與民眾一起努力的都更成果，不容抹殺及抹黑。

黃國峰指出，林佳龍先生在台中執政4年期間，核定的都更案僅4件、危老案僅15件，承諾成立都更再生公司最終跳票，公辦都更案更是掛零，林佳龍先生拿著近乎被死當的台中都更成績、搞不清楚都更法令也對市場行情毫不了解、卻敢誇口「4年4萬戶」，可信度備受外界質疑，不足為奇。

都更 新北市長 林佳龍

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