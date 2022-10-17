三鶯線進度已達68％ 三峽站共構將投資41億年底招商

新北市長侯友宜今日視察捷運三鶯線三峽站，全線14公里、12座高架車站，目前總體進度已達68%，預計2023年底完工。侯友宜說，除三鶯線站明年底完工外，三峽站周遭配置國光二期跟一期的社會住宅，明年底會完工1190戶，同時也將興建地上17層、地下2層的共構大樓，預計投資41億，盼帶動北大、三峽生活機能。

侯友宜今日再度視察三鶯線說，三鶯線是土城、三峽、鶯歌及樹林所有人最關心的一條捷運，三鶯線的全長14公里，目前進度68%，一定在2023年底完工。至於在三峽站周遭，有配置國光二期跟一期的社會住宅，我們總數量在明年底會完工1190戶，包括站體總投資要41億，蓋地下兩層，地上17層，這裡面有三個樓面是商場，也有提供公益回饋空間作公共托老、日照中心，讓市民有個好的生活環境，帶動我們北大、三峽生活機能性。

捷運局指出，捷運三鶯線三峽站位在國慶路鄰三樹路口，共有2個出入口，均為地下2層，地上4層樓的鋼筋混凝土建築。三峽站本身則採鋼結構設計，可降低建築碳排量。此外，車站的屋頂則採用太子樓構造，具有自然通風效果並兼具採光照明，而外牆特別以低反射金屬板包覆，以映照四周的綠意盎然，並減低站體帶來的環境衝擊。

另外，三峽站步行至北大社區及三峽老街僅要10分鐘路程，周邊還有28戶北大社宅、1162戶國光青年社宅，目前已完工269戶，其餘戶數預計明年底完工，未來周邊居民可搭乘捷運通勤，往返雙北更快速。