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新北光榮國中老舊校舍改建 托老托幼青銀共居

中央社／ 新北17日電

三重區光榮國中老舊校舍改建「光曜樓」啟用，打造地下1層、地上5層多功能校舍。托老及托幼共融納入銀髮教育中心及公共托育中心。創造學校、鄰里及社區共享與共好。

光榮國中今天舉辦光曜樓啟用典禮，打造新建地下1層、地上5層多功能校舍。1樓設置銀髮教育中心，2、3樓設置公共托育中心，4、5樓規劃光榮國中體育班學生舒適的休息空間，營造讓運動選手身心獲得舒展的優質休憩環境。

教育局發布新聞稿表示，此次參與光榮國中光曜樓老舊校舍新建工程的單位，包括教育局、民政局及社會局，落實「青銀共居」的社會融合理想，使公共財發揮最大效益，創造學校、鄰里及社區共享與共好。

三重太極拳養身協會長者李文陽表示，銀髮族需要有規律的運動，可降低很多退化性疾病。有了銀髮教育中心，社區長者有了更優質的健身環境。

光榮國中校長黃居正說，新校舍將公共藝術融入課程，外牆以馬賽克拼貼出水波紋「律動」線條，搭配高溫窯燒陶板製作「花彩」圖樣，融入師生攜手參與創作的陶板彩繪，展現多采多姿的校園生活，也期許學子求學期間能盡情揮灑汗水，勇敢逐夢。

教育局 托育 新北

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