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淡水獅子會健行有大獎摸彩品 千人共襄盛舉

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「 2022淡水反毒、反飆車、反賄選健行活動」，祭出百萬大獎摸彩品，吸引千人民眾參與，營造全民反賄選的氣氛，徹底淨化選風。 圖／紅樹林有線電視提供
「 2022淡水反毒、反飆車、反賄選健行活動」，祭出百萬大獎摸彩品，吸引千人民眾參與，營造全民反賄選的氣氛，徹底淨化選風。 圖／紅樹林有線電視提供

士林地檢署結合國際獅子會300B1區淡水獅子會與新北市警察局淡水分局等團體舉辦「 2022淡水反毒、反飆車、反賄選健行活動」，祭出百萬大獎摸彩品，吸引千人民眾參與，營造全民反賄選的氣氛，徹底淨化選風。

獅子會300B1區總監郭金龍表示，今年是獅子會舉辦健行的第22年，為了給大家福利，特別祭出百萬大獎摸彩品。

此外這次的反毒、反飆車、反賄選主題當中，淡水警分局刑警歌手林慶宏與卡哇伊的警察寶寶受邀舞台上跟現場民眾活潑互動，將反毒、反飆車、反賄選等犯罪預防及交通安全觀念深植在每位民眾的腦海中，而刑警歌手林慶宏也進行有獎徵答發送小贈品，為現場活動氣氛加溫。

士林地檢署檢察長繆卓然更不畏風雨出席，並且表示，今年的查察賄選有4項特色，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流，及速查假訊息。

士林地檢署已成立科技偵查指揮中心，透過科技的方式進行查賄工作，尤其是新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具，也會速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響到選舉。

紅樹林有線電視，也在現場發送小贈品，針對這次的反毒、反飆車、反賄選的主題相當支持，將健康休閒與犯罪預防概念結合，加深民眾對反毒、反飆車、反賄選的警覺性和預防觀念，參與活動的民眾收穫滿滿。

賄選 獅子會 淡水

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