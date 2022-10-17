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汐止衛生所下里打流感疫苗 長輩免奔波

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止衛生所前往城中里，為長輩們施打流感疫苗。 圖／觀天下有線電視提供
汐止衛生所前往城中里，為長輩們施打流感疫苗。 圖／觀天下有線電視提供

今年的流感疫苗開打，除了到指定的衛生所及醫療院所之外，汐止衛生所展開下里打疫苗的服務，今(17)日前往城中里，為長輩們施打流感疫苗，雖然，受到颱風外圍環流影響，風雨不小，還是有不少長輩前前里辦公處打疫苗，老人家說不用舟車勞頓很方便。

城中里長廖福賢指出，今天是汐止衛生所請育和診所到城中里辦公處來打今年度的流感疫苗，因為早上風雨比較大人比較少，後來雨比較少就陸續有長輩出來打疫苗，往年的話，光是一個早上就可以打三百多個，今天下雨人可能會少一點。

每一年打流感疫苗，都至少有三百位長輩來，一早風大雨大，雖然，人沒那麼踴躍，不過，還是吸引不少里民來里辦公處打疫苗，長輩說，因為離衛生所有一段距離，就近施打比較方便，雖然，風雨不小，但是為了健康還是出門打流感疫苗。

流感疫苗 衛生所 汐止

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