淡大學生訪動物之家 學習與毛小孩互動

淡江大學為讓學生能夠參與社區服務學習課程，由學校教官帶領學生到淡水動物之家，體驗照護動物及了解毛寶貝收容管理工作。每位大學生從原本對流浪動物和收容所的好奇，透過淡水駐區資深獸醫彭明發專業導覽解說之下，都了解到收容動物是如何照顧。

淡水動物之家資深獸彭明發表示，結合當地自然景觀，適合休閒活動，藉由志工的牽繩訓練，降低犬隻對人類戒心與躁動，增加被認養機會，並獲得幸福安居的機會。這次參訪活動部分學生從小到大，都很少有機會近距離接觸犬貓，認真了解動物行為和動物個性後，從陌生到接受。教官說志工服務活動多元化，透過是實際付出行動落實於生活中。

學生表示，過去很少接觸過犬隻，本身也很怕狗，但這次透過動物之家的體驗之後，原本看同學在牽狗互動，自己也慢慢的愈來愈不怕狗，更了解到要如何照顧與狗狗的正確觀念，也會愈來愈接受與毛小孩互動，這也是學習的一大進步。

淡江大學教官周揚文表示，雖然這次體驗受天氣因素無法持續，但傳遞愛護與正確的認養觀念，仍然是非常重要，透過零距離接觸毛寶貝並愛護牠們，將生命教育推廣出去，也是延續生命的熱情。