快訊

獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

汐止雨勢不斷交通阻塞 員警出動疏導不停歇

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
受到尼莎颱風及東北季風影響，汐止區大雨不斷，汐止警分局動員47名警力及30名義交，全力投入易壅塞路口加強交通疏導。 圖／觀天下有線電視提供
受到尼莎颱風及東北季風影響，汐止區大雨不斷，汐止警分局動員47名警力及30名義交，全力投入易壅塞路口加強交通疏導。 圖／觀天下有線電視提供

受到尼莎颱風及東北季風影響，汐止區大雨不斷造成新台五路、吉林街南陽街等路段積水，吉林街水門關閉，汐止警分局動員查報積水路況並進行管制、疏導，今(17)日早上班尖峰時間，警方也及早規劃47名警力及30名義交，全力投入易壅塞路口加強交通疏導。

汐止警分局表示，汐止區上班尖峰時段，今早因下雨因素，造成許多平日搭乘大眾交通工具通勤的民眾改為自行開車者增多，上班車流量大。

警方因應吉林街水門封閉，規劃交通疏導及改道措施作為，吉林街往臺北市方向引導車流由汐湖二橋橋下，銜接康寧街行駛汐湖橋通往東湖方向，並加派員警及義交於水門前加強疏導管制。

另於大同路一段往臺北方向，也增派警力於大同路與新台五路口、大同路與南陽街口及大同路與民權街口加強疏導往台北的車流，並於大同路沿線編排交通事故處裡小組待命，以利快速抵達事故現場處理並移置車輛，減少事故影響交通通行之時間。

汐止警分局表示，針對汐止轄區易肇事路段已提早規劃疏導作為，並動員多名警力、義交進行加強疏導，警方也呼籲，風雨過後的道路狀況不佳，請各位駕駛人開車時提高警覺，減速慢行，保持路口淨空，並注意自身行車安全！

汐止 南陽街

延伸閱讀

影／汐止淹水造成塞車？ 侯友宜：因水門關閉道路不通

雨彈狂炸！女星曝汐止慘況　上班交通癱瘓「歷年少見」

影／山壁崩塌壓毀汐止伯爵街電桿 防護清土同步施作加快復電

雨彈狂炸！汐止再現淹水問題 房仲曝：10年房價仍漲3成

相關新聞

林佳龍批新北市府都更政策 城鄉局長痛批又再造謠

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日在臉書發文指「新北市的老舊房子都更重建、四年來做不到400戶」。新北市城鄉局長黃國峰批評「...

歡樂耶誕城林佳龍喊換地辦 基層：耶誕城讓板橋人有光榮感

民進黨新北市長參選人林佳龍表示有板橋人抗議歡樂耶誕城太吵又會造成塞車，建議換地方辦理。藍營議員支持繼續在板橋舉辦、綠營議...

台灣電影新銳新搖籃？影評指台北這影展值得期待

近期看見有電影業界的資深製片在臉書發文，表明希望特地前往關渡電影節看看新銳學生製作。不只如此，凡是論及短片發表平台，這個影展都會在列表上頭，說明它的影響力日漸增強。外界可能很難想像它的籌辦單位是以台北藝術大學學生為主，而且每一屆都會換上新的團隊進行規劃。

三鶯線進度已達68％ 三峽站共構將投資41億年底招商

新北市長侯友宜今日視察捷運三鶯線三峽站，全線14公里、12座高架車站，目前總體進度已達68%，預計2023年底完工。侯友...

議員曝彭振聲沒進防災中心 北市：三級開設消防局長進駐

台北市長柯文哲昨天至中部輔選，並稱市長不在沒關係，他有與副市長彭振聲保持聯繫掌握災情，不過北市議員許淑華質疑，彭振聲根本...

影／樹林保安市場開幕12天就淹水 新北市場處揭原因

颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，雙北多處淹水，其中剛改建開幕12天的樹林保安市場昨上午也淹水。新北議員參選人卓冠廷說，當時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。