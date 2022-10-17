汐止雨勢不斷交通阻塞 員警出動疏導不停歇

受到尼莎颱風及東北季風影響，汐止區大雨不斷造成新台五路、吉林街南陽街等路段積水，吉林街水門關閉，汐止警分局動員查報積水路況並進行管制、疏導，今(17)日早上班尖峰時間，警方也及早規劃47名警力及30名義交，全力投入易壅塞路口加強交通疏導。

汐止警分局表示，汐止區上班尖峰時段，今早因下雨因素，造成許多平日搭乘大眾交通工具通勤的民眾改為自行開車者增多，上班車流量大。

警方因應吉林街水門封閉，規劃交通疏導及改道措施作為，吉林街往臺北市方向引導車流由汐湖二橋橋下，銜接康寧街行駛汐湖橋通往東湖方向，並加派員警及義交於水門前加強疏導管制。

另於大同路一段往臺北方向，也增派警力於大同路與新台五路口、大同路與南陽街口及大同路與民權街口加強疏導往台北的車流，並於大同路沿線編排交通事故處裡小組待命，以利快速抵達事故現場處理並移置車輛，減少事故影響交通通行之時間。

汐止警分局表示，針對汐止轄區易肇事路段已提早規劃疏導作為，並動員多名警力、義交進行加強疏導，警方也呼籲，風雨過後的道路狀況不佳，請各位駕駛人開車時提高警覺，減速慢行，保持路口淨空，並注意自身行車安全！