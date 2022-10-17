快訊

獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

雙溪102縣道25K土石坍方 公所緊急搶通

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區102縣道25公里處附近發生土石坍方的情形，雙溪區公所進行道路搶通工程，中午已可以雙線雙向通車。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區102縣道25公里處附近發生土石坍方的情形，雙溪區公所進行道路搶通工程，中午已可以雙線雙向通車。 圖／觀天下有線電視提供

尼莎颱風影響台灣，也為新北市帶來了大量的雨勢，今(17)日早上瑞芳分局接獲通報，雙溪區102縣道25公里處附近發生土石坍方的情形，雙溪區公所獲報後，公所也立即請廠商進場進行道路搶通工程，中午已可以雙線雙向通車。

現場由於土石散落佔據路面車輛無法通行，瑞芳分局於102縣道的27公里處及16.5公里處進行管制，請民眾暫時改道通行，現場土石清理作業預計17日中午左右可以完成，但是因為雨勢不斷，仍會持續封閉半個車道，維護車輛通行安全。

雙溪區公所工務課課長史哲鳴表示，早上接獲通報後，公所就立即請廠商7點多進場，先針對坍方的土石進行清理，預計中午可以雙線雙向通車，後續的部分將會跟市府研議邊坡的改善方式。

雙溪區 瑞芳

延伸閱讀

台7線坍方7大斷點傍晚搶通 唯有這段10萬米土方很難清

影／山壁崩塌壓毀汐止伯爵街電桿 防護清土同步施作加快復電

雙溪102線中斷6小時 清晨土石滑落埋掉路面中午清除

影／汐止伯爵山莊最新畫面！柏油路遭土石大掩蓋 怪手疏通中

相關新聞

林佳龍批新北市府都更政策 城鄉局長痛批：又在造謠

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日在臉書發文指「新北市的老舊房子都更重建、四年來做不到400戶」。新北市城鄉局長黃國峰批評「...

歡樂耶誕城林佳龍喊換地辦 基層：耶誕城讓板橋人有光榮感

民進黨新北市長參選人林佳龍表示有板橋人抗議歡樂耶誕城太吵又會造成塞車，建議換地方辦理。藍營議員支持繼續在板橋舉辦、綠營議...

台灣電影新銳新搖籃？影評指台北這影展值得期待

近期看見有電影業界的資深製片在臉書發文，表明希望特地前往關渡電影節看看新銳學生製作。不只如此，凡是論及短片發表平台，這個影展都會在列表上頭，說明它的影響力日漸增強。外界可能很難想像它的籌辦單位是以台北藝術大學學生為主，而且每一屆都會換上新的團隊進行規劃。

三鶯線進度已達68％ 三峽站共構將投資41億年底招商

新北市長侯友宜今日視察捷運三鶯線三峽站，全線14公里、12座高架車站，目前總體進度已達68%，預計2023年底完工。侯友...

議員曝彭振聲沒進防災中心 北市：三級開設消防局長進駐

台北市長柯文哲昨天至中部輔選，並稱市長不在沒關係，他有與副市長彭振聲保持聯繫掌握災情，不過北市議員許淑華質疑，彭振聲根本...

影／樹林保安市場開幕12天就淹水 新北市場處揭原因

颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，雙北多處淹水，其中剛改建開幕12天的樹林保安市場昨上午也淹水。新北議員參選人卓冠廷說，當時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。