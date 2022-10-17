雙溪102縣道25K土石坍方 公所緊急搶通

尼莎颱風影響台灣，也為新北市帶來了大量的雨勢，今(17)日早上瑞芳分局接獲通報，雙溪區102縣道25公里處附近發生土石坍方的情形，雙溪區公所獲報後，公所也立即請廠商進場進行道路搶通工程，中午已可以雙線雙向通車。

現場由於土石散落佔據路面車輛無法通行，瑞芳分局於102縣道的27公里處及16.5公里處進行管制，請民眾暫時改道通行，現場土石清理作業預計17日中午左右可以完成，但是因為雨勢不斷，仍會持續封閉半個車道，維護車輛通行安全。

雙溪區公所工務課課長史哲鳴表示，早上接獲通報後，公所就立即請廠商7點多進場，先針對坍方的土石進行清理，預計中午可以雙線雙向通車，後續的部分將會跟市府研議邊坡的改善方式。