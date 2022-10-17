歡樂耶誕城林佳龍喊換地辦 基層：耶誕城讓板橋人有光榮感

民進黨新北市長參選人林佳龍表示有板橋人抗議歡樂耶誕城太吵又會造成塞車，建議換地方辦理。藍營議員支持繼續在板橋舉辦、綠營議員則認為可以在新北巡迴辦理。地方里長表示，歡樂耶誕城能讓板橋人有光榮感，交通問題也只有演唱會2天，居民其實都很期待。新北市觀旅局指出，新北歡樂耶誕城被評選為全球十大必去的耶誕活動，市府也會做好交管、維持秩序。

民進黨新北市議員戴瑋珊認為，新北歡樂耶誕城其實已經使板橋變成網紅揶揄的對象，許多板橋居民不喜歡耶誕城，因為這個活動會造成1、2個月的交通黑暗期，還會產生垃圾、噪音，就算有商業效益也都是流入周邊的百貨公司，小商家的獲利並沒有增加太多。

戴瑋珊表示，其實國民黨議員也曾提過換地方辦理耶誕城，所以換區辦活動並不是只有林佳龍提出來，而這是兩黨共識。耶誕城預算約有1億元，如能在新北巡迴，輪流辦理，可以嘉惠更多地區的市民。

國民黨新北市議員劉美芳說，林佳龍看事情往往只看一面，這就是他要批評侯友宜的一面；事實上，歡樂耶誕城獲得許多市民好評，每年也有很多民眾期待歡樂耶誕城的主題，呼朋引伴來歡樂耶誕城遊玩。

劉美芳說，歡樂耶誕城不只帶動新北市的經濟，商圈經濟效益一度成長5成，板橋區是五鐵共搆的地點，交通便利，會吸引更多外縣市的朋友們前來遊玩。且國際友人透過板橋便捷的五鐵共構、三環六線可以四通八達的到達29區，享受方便的運輸交通，對促進新北市觀光相當有利。

新北市板橋區福丘里長謝徐金蓮表示，基層里民其實沒什麼人在抱怨，因為會出現交通問題跟噪音的時間點主要就是在演唱會那2天，並不是兩個月的耶誕城期間都會受到影響。

謝徐金蓮表示，他們希望歡樂耶誕城能繼續辦在板橋，這個活動對新北來說極具代表性，其實耶誕城辦在板橋能能讓當地居民產生光榮感，因為就連基隆的親朋好友都會羨慕，特地跑來參加，絕大多數里民對耶誕城都是相當期待的。

新北市觀旅局表示，新北歡樂耶誕城被評選為全球十大必去的耶誕活動，市府建立的是台灣之光，也是一座城市的光榮感，這是一件非常不容易的事情，今年活動邁入第12年，新北耶誕城一定在旅客安全優先前提下，辦理活動。

觀旅局指出，市府團隊秉持民眾交通安全第一考量，活動前期交通疏導規畫，籌備期間邀集相關單位評估討論，妥善擬定交維安全計畫，作好準備，活動期間尤其週末活動，設有應變指揮中心，尤其週末人潮隨時會視狀況進行交維計畫調整。